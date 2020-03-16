宜蘭培訓專業妙管家 鐘點清掃服務勞雇雙方都受惠

宜蘭縣政府培訓一群認真又專業「家事妙管家」，經過受訓上課合格受雇幫忙打掃，雇主只要一通電話聯絡上門，打掃以每小時計費，方便又便宜。縣府勞工處今天邀請勞雇雙方舉辦成果發表會，下個月將展開今年的妙管家培訓，歡迎有興趣者加入。

縣府委外以宜蘭縣家事服務管理中心媒合平台，去年媒合135名結訓的妙管家穩定就業，服務項目包括居家清潔、生活陪伴及膳食服務、旅宿業清潔、辦公室打掃、大掃除等，大部分收費每小時250元至300元，若定期如旅宿打掃每小時200元至300元，年度大掃除比較費工每小時300元至350元，可按雇主個別需求以小時計費。

其中有不少中高齡、新住民、單親或二度就業。一對陳姓中高齡夫妻為謀求工作，曾學過油漆、烤鴨、賣雞肉或做麵包，但求職之路處處碰壁，經教友介紹進入妙管家，打掃時間可彈性安排，除了有收入，他們也可參加教會活動。

另一位新住民黃琴結訓後到冬山河附近的民宿工作，第一個月收入1萬多元，後來更多人請她去打掃，每月賺進3萬多元，讓老公另眼相看，也能照顧到孩子；另一位李姓青年管家說，她在這裡學到「專業」善用工具及清潔劑，事半功倍。

陳姓雇主與妻子都在中研院服務，感謝縣府提供媒合平台，妙管家打掃品質相當好，幫了不少忙，對的政策有助提升縣府形象。縣長林姿妙今頒發感謝狀給業主，大家共創管家、業主及縣府「三贏」局面。