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興建立體豎梯連累基市財政？ 林右昌：只擔心人來太多
基隆市政府在舊警二分局原址，興建通往中正公園祖普壇的「立體豎梯」，有議員擔心經濟效益不如預期拖累財政。基隆市長林右昌下午在議會自信滿滿表示，豎梯會讓市區形成觀光迴路，成為拉動經濟的金雞母，不認為會造成市府財務負擔，他反而比較擔心「人來太多」。
基隆市議員今天上午到義二路、正義路口舊警二分局原址，聽取市府都發處長徐燕興簡報工程內容。
徐說，到3月8日工程進度為7.25%，超前2.22%，預計明年6月完工。立體豎梯容留人數設計為600人，3部電梯分別可乘坐30、17和15人。工程興建同時，市府財政處已向財政部爭取促參可行性評估經費，未來採OT（營運、移轉）方式招商。
議會下午召開臨時會，市議員王醒之要求市府說明財務規畫，擔心這處城市新亮點如果營運不善，巨大構造物杵在當地，可能會不知道該拿它怎麼辦。
林右昌說，立體豎梯興建完成後會委外營運，但仍會維持公共性。業者承包營運商場空間，但3座電梯會開放民眾免費搭乘。透過豎梯串接與基隆火車站、城際轉運站間的孝三路商圈、廟口夜市和哨船頭商圈，成為拉動基隆經濟的金雞母。
林右昌表示，除了豎梯空間有商場，上方出口處的祖普壇後方也會規畫商業空間，祖普壇前方廣場非祭典期間也會允許成立市集或辦活動，加上在中正公園興建共融遊樂設施，整修通往信二路停車場的步道，他不擔心興建豎梯會帶來財務負擔，反而擔心人來太多。
市議員林旻勳則是關心豎梯公安問題。市議員張顥瀚認為，推動豎梯帶動觀光，不能只重商業，也應該導入當地哨船頭文化。市議員童子瑋、鄭愷玲建議興建電梯同時，也應整修中正公園步道，才能吸引更多外地遊客造訪。
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