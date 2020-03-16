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兩鄉長補選 花蓮選委會：檢疫隔離者出門投票就罰

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣選委會今召開「豐濱鄉第18屆鄉長缺額補選」聯繫會議，會宣導居家檢疫、隔離的人請不要出門投票。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣選委會今召開「豐濱鄉第18屆鄉長缺額補選」聯繫會議，會宣導居家檢疫、隔離的人請不要出門投票。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣豐濱鄉鄉長補選將在3月28日舉行，壽豐鄉長補選則在4月18日，但現在正值防疫期間，居家檢疫、隔離的人能否出門投票引發議論。花蓮縣政府表示，根據選委會回應，隔離的民眾還是享有投票權，會宣導請不要出門投票，若執意出來投票，就會由衛生局開罰。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠指出，現在中央疫情指揮中心尚未針對居家檢疫、隔離的民眾，是否能出門投票有進一步的管制作為，目前仍遵照指揮中心的決策。

花蓮縣選舉委員會今天召開「豐濱鄉第18屆鄉長缺額補選」聯繫會議，由於全球疫情緊繃，選委會協調衛生及民政單位辦理補選的防疫措施，包括在各投開票所設簡易防疫站，請民眾配合量額溫及酒精消毒雙手後再進入投票所，每一投票所配有備用口罩30個，分別提供孕婦、有發燒、咳嗽或呼吸道症狀或慢性病患等有需要的民眾。

選委會表示，掌握有居家檢疫、居家隔離者，宣導不得外出來投票，以及所有工作人員均戴口罩執行選務工作。

選委會總幹事李葳說，3月18日上午9時30分在豐濱國中體育館舉行豐濱鄉長候選人政見發表會，請鄉公所加強宣導如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，外出應戴口罩，並請與他人保持1公尺以上距離，做好防疫及補選工作。

投票 衛生局 選委會

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