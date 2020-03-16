婦人開車撞牛命危 東縣府查飼主限期農戶為牛掛耳標

昨天（15日）凌晨台東縣扇成功鎮陳姓婦人開車返家途中，撞上在省道散步2頭水牛，2頭水牛當地死亡，陳婦命危；台東縣農業處今天追查飼主，發現吳姓飼主部分牛隻未釘掛耳標，當場開出勸導單，限期1周內改善，23日複查，否則嚴格執行牛隻沒入。

縣府農業處長許家豪今天上午帶隊突檢成功鎮內各養牛戶是否依規定為牛隻掛耳標，並會同警方暗中追緝15日凌晨撞牛事發地點，即東海公路（台11線）120公里處嘉平5號橋附近是否有飼主在移動牛隻。

縣府農業處表示，結果在吳姓飼主的養牛場，發現部分牛隻並未釘掛耳標，除當場告知吳姓飼主相關規範，並開出勸導單要求一星期內改善，23日將進行複查，若違反規定將嚴格執行牛隻沒入行政處分。

許家豪指出，去年6月間東河鄉發生婦人機車撞牛死亡事故，迄今未查獲飼主，為此縣府自去年8月開始陸續辦理7場次的牛隻掛耳標宣導會，要求養牛戶務必做好初生小牛剪耳號，沒有打耳號的牛隻耳朵必須夾上耳號；同時向農委會申請耳標及打耳標機器，分送全縣養牛戶2千8百個耳標，要求飼主必須在去年10月底前幫牛隻掛好耳標。