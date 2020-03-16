防疫影響情緒 花蓮提供防疫心理諮詢專線

新冠肺炎疫情延燒，花蓮縣衛生局結合臨床心理師及諮商心理師兩大公會，開設防疫24小時免付費心理諮詢安心專線1925（依舊愛我），並協助轉介就診，打造安心抗疫環境。

花蓮縣衛生局長朱家祥今天表示，疫情期間透過媒體及網路社群等管道獲得大量的新聞與訊息，有些民眾可能產生害怕、恐慌與焦慮情緒。衛生局整合全縣心理健康資源，除衛生局附設心理衛生中心，還結合13鄉鎮市衛生所、縣內各醫院、診所精神科及花蓮縣臨床心理師公會、花蓮縣諮商心理師公會等成立防疫心理後援團隊，提供各類協助。

朱家祥說，衛生所口罩販賣點、台酒公司酒精販賣點等目前人潮較多處，提供心情溫度計檢測並給予必要關懷支援，疫情爆發至今發現有6人輕度情緒困擾，另協助2名大學生諮商服務。

朱家祥提醒鄉親，疫情期間配合政府防疫，維持正常生活作息；若心理過度不安，心理反應也會影響身體健康、降低免疫力，因此做好心理調適，也是防疫必要措施。

新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，花蓮縣衛生局以「1鄉鎮1據點」方式，優先提供需求者專業心理諮詢服務。衛生局於民國99年開辦心理諮詢服務，近年服務量明顯成長。其中108年高達498人次，相較於105年使用率成長74.1%。

申請心理諮詢者女性占7成2、男性2成8；尋求協助的議題以「情緒困擾」最高，其次是「家庭關係」。民眾可採線上預約或撥打花蓮縣社區心理衛生中心電話（03）8351885申請。