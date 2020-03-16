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30年等待 台東池上鄉新興部落終有聚會所

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
歷經30年等待，台東縣池上鄉新興部落聚會所今天上午啟用，部落族人載歌載舞慶祝。記者羅紹平／攝影
歷經30年等待，台東縣池上鄉新興部落聚會所今天上午啟用，部落族人載歌載舞慶祝。記者羅紹平／攝影

台東縣池上鄉新興部落族人歷經30年等待，終於有了部落聚會所，日後部落舉辦歲時祭儀，將不再借用學校操場或其他場地辦理豐年祭及部落重要慶典。

池上鄉新興部落聚會所啟用及文化健康站開站典禮，今天上午10時許，由台東縣長饒慶鈴、池上鄉長張堯城、議員楊清順、鄉代會主席江鑫貴、部落領袖溫阿龍、立委劉櫂豪秘書林金樺等人共同主持。

新興部落原住民人口約兩百人，占新興村人口五分之一；新興部落聚會所工程總經費約1350萬元，今天完工落成啟用，成為新興部落文化傳承與教育的新據點；行政院原住民族委員會另補助151.5萬元在聚會所內設置文化健康站。

新興部落聚會所將成部落族人舉辦阿美族歲時祭儀，文化傳薪的重要場所；另附設的文建站則守護部落老人健康，提供部落老人家簡易健康照顧、營養餐飲、團康遊戲等互動課程，讓部落老人活得健康快樂。

歷經30年等待，台東縣池上鄉新興部落聚會所今天上午由縣長饒慶鈴（右六）等人揭幕啟用。記者羅紹平／攝影
歷經30年等待，台東縣池上鄉新興部落聚會所今天上午由縣長饒慶鈴（右六）等人揭幕啟用。記者羅紹平／攝影

原住民 台東 行政院

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