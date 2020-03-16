掃墓接駁車3月底啟動 宜蘭鼓勵分流、直播掃墓

宜蘭市第二公墓幅員遼闊，但山路狹小會車困難，掃墓時因為大量車潮、人潮湧入，常造成交通壅塞。在新冠病毒肺炎期間，市公所鼓勵大家「分流掃墓」，3月28日及3月29日上午7時至12時提供接駁專車服務，請民眾搭乘時自備口罩配戴、量額溫及配合酒精消毒。

第二公墓位於礁溪鄉與宜蘭市交界處，範圍很廣，市公所為方便民眾掃墓，提早在上個月進行墓區除草，也創新設立「墓政諮詢櫃台」，回答民眾在掃墓期間的墓地修繕、遷徙等相關疑問，避免遭不法業者欺騙。

市長江聰淵今天前往墓地了解整理情況，他表示，以往市公所都有安排巡迴接駁專車，但今年情況比較不同，鼓勵大家「分流掃墓」，或由少數族人代表現場祭祀，其它人以網路直播方式參與，避免祭祖人潮群聚傳染隱憂，請市民多配合。