基隆市區要建觀景電梯直達中正公園 議員擔心拖垮財政

基隆市議員今早考察舊警二分局原址，興建通往山上中正公園的「豎梯」工程。議員們關心未來當地交通衝擊及營運模式，擔心收益不如預期拖累基隆財政。市府都發處長徐燕興表示，下午會在議會臨時會中，提出更詳細工程規劃及營運方案。

基隆市長林右昌力推的「基隆山海城串聯再造計畫」，工程總經費達3億元。主體工程分成3個工區，分別為警二分局原址興建立體豎道、連接中正公園的廊道及高地景觀工程。

徐燕興上午簡報時說，工程進行到3月8日，進度已達7.25%，比預定進度5.03%超前2.22%。都發處已完成中正公園周邊商家盤點作業，另由財政處向財政部爭取促參可行性評估經費，未來立體豎道、主普壇後方展示空間及信二路防空洞，擬採OT方式招商，規劃販賣餐飲和紀念品。

市議員王醒之要求都發處下午在臨時會，說明新建豎梯與舊有民宅介面如何整合，他評估委外營運財務平衡難度高，如果未達預期收益，會不會拖垮基隆市財政？

市議員林旻勳擔心公安問題，要求都發處說明載重及流量管制方案。市議員張秉鈞則說，市府也應提出中正公園建設新計畫，如果山上面什麼都沒有，豎梯觀光效益恐難維持長久。