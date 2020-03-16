基隆長庚「戶外藥來速領藥區」啟用 感謝各界捐贈物資

基隆長庚醫院院長陳建宗今天致贈感謝狀，感謝捐助防疫物資的民間企業及善心單位。醫院表示，為了加強防疫採取的相關措施造成不便，感謝民眾體諒及配合。即日起持連續處方籤民眾可使用「長庚e指通」App，當日線上藥來速預約成功，就可在醫院「戶外藥來速領藥區」領藥。

陳建宗表示，基隆長庚是基隆市急重症責任醫院，這段期間全院同仁總動員，第一線醫護人員除了臨床工作，還要面對疫情威脅巨大心理壓力，看到全同仁努力落實各項防疫工作相當感動，也感謝各界捐贈物資關懷，溫暖的舉動對醫護人員而言是很大的支持與鼓勵。

捐贈單位包括中祥食品、牧昌國際倉儲、鋰隆金屬、國賓伯仲慈善發展協會、翃發自動化、勝晟精密機械、信新公司、國際同濟會桃園區楊梅會及富岡會、貞準科技、龍誠企業、美橙科技和鴻地公司，共捐贈蘋果50箱、蜜棗75箱、中祥餅乾135箱及咖啡濾掛包2300包。

基隆長庚醫院為避免民眾交叉感染，在醫院大門設置防疫出入口管制站，民眾看診前要用健保卡查詢旅遊史，並限縮訪客探病時段、人數與陪病限定。醫院設置的「戶外藥來速領藥區」即日起啟用，持連續處方籤民眾可使用「長庚e指通」App預約成功，不用進入醫院即可領藥，減少群聚感染風險。