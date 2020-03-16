新冠疫情影響3月慘澹 台東餐旅飯店業被迫精簡人事

新冠肺炎情自從今年一月爆發後，讓國內飯店及遊業者、遊覽車、餐廳等業者都受到波及，不僅已有間地方歷史悠久餐廳暫停營業到4月；另有三家飯店不得不調整員工工作內容及縮減工時，甚至暫停建教合作，辭退實習生或工讀生。

由於二月因寒假延長，台東地區相關旅宿業還能撐過，原本三至五月是畢旅、里民自強活動、媽祖生宮廟進香等團客旅 遊旺季，但隨著疫情延燒，民眾不敢搭遊覽車出遊，政府部門取消所有室內大型活動，包括取消三月全國音樂比賽團體賽事、連民間宮廟進香活動也跟著取消，讓台東縣內各飯店團客流失嚴重，三月一整個月，台東許多飯店、民宿及餐廳都叫苦，業績慘澹。

娜路彎酒店副董事長林峰銘表示，三月團客原本三、四個月前，甚至更早之前就預訂，但今年一月疫情爆發後，就陸續退訂，整個三月團客也括畢旅、公司旅遊等退訂逾九成，三月單月營收就少了逾千萬元。

為了撐過疫情難關，台東多家飯店只能設法節省人事支出，在不裁員前提下，暫停建教合作與減少工讀，包括娜路彎酒店、知本高野等多家飯店，最近紛紛全面停用實習生及工讀生，原工作改由正職員工來分擔，各飯店取消實習生與工讀生人數各約數人到廿幾人不等。