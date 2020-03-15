宜蘭縣府各機關提升防疫 16日起進入要量額溫

新冠肺炎疫情延燒，為提升防疫層級，宜蘭縣政府所轄各機關將從明天起實施門禁管制，洽公民眾或所屬員工進入前要量測額溫，有發燒症狀者不得進入。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，宜蘭縣政府一直未針對進入縣府的員工與洽公民眾量測體溫，也未強制戴口罩，只有縣府文化局轄下所屬的主要場館，在3月7日起提高防疫措施強度，採取門禁管制；若額溫攝氏37.5度以上或有呼吸道、咳嗽等徵狀，工作人員將婉拒進入場館。

宜蘭縣衛生局長徐迺維今天告訴中央社記者，因為世界衛生組織（WHO）已宣布世界進入新冠肺炎大流行階段，縣府配合全球疫情趨勢，提升相關防疫措施層級，決定從明天起縣府所轄各機關開始實施門禁管制，凡是洽公民眾或所屬員工進入前要量測額溫，若有超過37.5度發燒症狀者不得進入；若有國外旅遊史也會要求戴上口罩。

他表示，因縣府大樓是進出人士眾多場所，縣府特別在門禁管制上更為嚴謹，進出口只開放大門及後方的棧橋通道兩處，其餘進出口禁止進入。進入者必須先通過紅外線檢測儀，若有異常會再量測額溫，超過37.5度就不得進入縣府。