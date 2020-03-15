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幼兒園跨學科教學 玩積木學工程、藝術和接受挫敗

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市推廣STEAM跨學科教學，例如讓幼兒搭建建築物過程中，可建構科學、技術、工程、藝術和數學的知識。圖／教育處提供
基隆市推廣STEAM跨學科教學，例如讓幼兒搭建建築物過程中，可建構科學、技術、工程、藝術和數學的知識。圖／教育處提供

基隆市政府教育處今天在暖暖教師研習中心，舉辦幼教相關人員研習活動，希望透過跨學科教學方法，培養幼兒重視自我探索、自主學習，形塑孩子內在綜合能力，培養會動手做、擅長發明、保有創新的下一代。

教育處指出，今天共有來自全市公私立學校及幼兒園107名教保服務人員參加活動，研習主題為STEAM（Science科學、 Technology技術、 Engineering工程、 Art藝術、Mathematics數學）跨學科教學方法，內容包含跨領域、動手做、生活應用、解決問題、五感學習，重視孩童自我探索、自主學習。

教育處長林祝里表示，12年國民基本教育課程綱要總綱「核心素養」，強調人在適應現在生活和面對未來挑戰時，應具備的知識、能力和態度。幼兒時期讓孩子透過心智並動手操作遊戲與學習，對未來的成功與生活適應都很重要。

STEAM教育講師沈朋儒與幼教人員分享跨學科教學內涵與精神、實作體驗與經驗分享，例如在幼兒園的積木學習區，讓幼童搭建地標建築物過程中，可以不斷建構有關科學、技術、工程、藝術和數學的知識，並學習與他人合作完成任務。

沈朋儒說，孩子在動手解決問題或進行搭建探究過程，必然會經歷無可預知的錯誤和失敗，失敗後必須反思原因並修正，接著再嘗試、再失敗、再檢討、再摸索嘗試，直到找到成功的方法為止。STEAM 教育也能培養孩子的耐心、意志力與挫折忍受力，學習為自己負責。

教育處推廣將STEAM教育應用到幼兒教學，希望從幼兒園中班開始體驗接觸，接著進入初階啟發式遊戲課程，並透過培訓課程，協助教師培養幼兒跨學科基礎知識，形塑內在綜合能力，培育國家未來的科技人才。

基隆市政府教育處今在暖暖教師研習中心，舉辦幼教相關人員跨學科教學研習活動。圖／教育處提供
基隆市政府教育處今在暖暖教師研習中心，舉辦幼教相關人員跨學科教學研習活動。圖／教育處提供

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