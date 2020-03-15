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疫情影響 五結植樹活動沒搭棚表演 也沒讓政治人物致詞
林務局羅東林管處與五結鄉公所今天舉辦植樹健行活動，因受疫情影響，活動不集結、不搭舞台帳篷、無表演節目、取消農產品展售，也沒有特別讓政治人物致詞，成了純粹的戶外踏青健行植樹運動。
陽光露臉，今上午在利澤國小運動場舉辦的五結鄉植護樹暨親子健行活動，會場入口以熱顯像儀量測體溫、健行路線通過額溫槍體温篩檢及酒精洗手等措施，希望民眾在溫暖天氣中吸取維生素D，是提增抗疫最好天然武器。
縣長林姿妙及五結鄉長沈德茂等地方首長都出席，但會場沒有舞台及暖場表場，也沒有特別讓這些政治人物輪流致詞，即由鄉長說明活動後展開，大家也都能夠理解在疫情期間必須避免的活動安排。
羅東林管處提供1600株金門赤楠等原生樹苗，讓民眾帶回家種植，另外大家在現場栽種厚葉石斑木及防風樹種白千層、穗花棋盤腳等200餘株。
植樹月遇上抗疫大作戰，主辦單位為避免集結取消表演，改由羅東處的「植樹公仔櫻花妹、肖楠哥、防火勇哥」上場宣傳，呆萌可愛模樣，讓民眾療癒舒心，成為植護樹活動最吸晴的焦點。
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