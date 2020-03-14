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早晚溫差大 農改場籲小心病蟲害

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣報導
台東農改場最近監測轄區水稻病蟲害嚴重，感染初期在葉表形成墨綠色小斑點，逐漸擴大成紡錘形病斑。 圖／台東農改場提供
台東農改場最近監測轄區水稻病蟲害嚴重，感染初期在葉表形成墨綠色小斑點，逐漸擴大成紡錘形病斑。 圖／台東農改場提供

台東農業改良場最近監測轄區水稻發現有不少病蟲害，部分地區水稻罹稻熱病，東海岸長濱鄉田區也發現負泥蟲危害。農改場表示，近來天氣陰晴不定，早晚溫差大，避免病蟲害疫情擴大，提醒農友注意防範。

農改場表示，「稻熱病」病變與氣溫、雨水及肥料有關，在忽冷忽熱不穩時，水稻抵抗力減弱，「負泥蟲」病害又名揹屎蟲，成蟲飛來稻田產卵，幼蟲以排泄物覆蓋其身，成、幼蟲都會取食水稻葉片，使水稻葉片白色枯乾。

台東海岸長濱鄉田區發現負泥蟲危害，負泥蟲取食水稻葉肉，殘留表皮，呈現白膜狀長條食痕。 圖／台東農改場提供
台東海岸長濱鄉田區發現負泥蟲危害，負泥蟲取食水稻葉肉，殘留表皮，呈現白膜狀長條食痕。 圖／台東農改場提供

農改場建議，為減少稻熱病發生，可用預防性藥劑，如6%撲殺熱粒劑，在水稻初期或病害發生前施用，保持水深3至5公分，持續4至5天，增強稻株抵抗力。

至於負泥蟲病害可施用9%培丹粒劑，有機栽培稻田管理，可將田水放乾，在早晨露水未乾時用掃帚或動力噴霧機撥弄稻欉，將葉上幼蟲掃落田中，連續3到4天，每天一次，可達95%以上的防蟲效果。

稻熱病 農改場 疫情

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