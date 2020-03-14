當年義舉被當賊肉搜上頭條 英挺軍裝回母校從軍報國

國立基隆高中2年多前，當時的學生黃至慶撿到錢包送警察局，卻因失主將監視器畫面貼上網路，被誤會為竊賊，雖心中有滿腹無奈與委屈，學校表揚還他清白。2年後，他穿上英挺的軍裝回到母校，分享就讀軍校的心得，鼓勵學弟妹從軍報國，憶及當年事件，他說「會繼續行善」。

還記得2年前的學生至慶嗎？他就是當年肉搜事件新聞沸沸揚揚的學生。基隆高中指出，當年全國新聞都報導的黃至慶，現在就讀陸軍專科學校，日前他與其他校友們一起穿著筆挺軍服回校辦理招生宣導，分享就讀軍校的心得，鼓勵學弟妹們從軍報國，並說明陸專軟硬體設施和軍校生活，回答學生相關的疑問，讓學生了解軍校的實際生活。

當年上了新聞社會版頭條的黃至慶，是基中老師們都認識的孩子，他還分享自己當年被肉搜的心境和成長的喜悅。

黃至慶回憶，當時撿到錢包送警察局，可卻被失主將監視器畫面PO網路，誤會為竊賊，雖心中有滿腹無奈與委屈，但只說「會繼續行善」，他還請大家不要肉搜當時的失主，展現的態度與價值觀，讓基中每個老師感到相當欣慰。

2年過後，日前他回到母校，師長們看著他對學弟妹侃侃而談，並且充滿自信、台風穩健，落落大方，校友們的成長與好表現，讓老師們由衷感到開心。

黃至慶說，曾經在基隆高中讀書的自己，從未想到自己會踏上國軍這條路。2年前，也就是那時正努力拚學測的他，不知道要讀哪間大學，沒有規畫未來沒有設立目標，自然的順著時間生活。

他畢業後才發現，原來雙腳已踏入社會，不能再過這種渾渾噩噩的日子，所以選擇從軍，報考陸軍專科學校並且順利完成入伍訓，開學至今從學弟歷練變成學長，學到了很多國防及裝備的各種知識。