跨縣市獻愛心 高雄永旭協會捐花蓮消防救災指揮車

高雄市永旭希望工程慈善協會長期送愛到花蓮，昨天捐贈一輛救災指揮車給花蓮縣消防局，消防局表示，這輛車空間寬敞、性能優異，還有先進的電子科技產品及通訊設備，為縣內救災能量增添助力。

昨天捐贈儀式在位於高雄市的永旭總公司舉行，由理事長張淑儀代表捐出，花蓮縣消防局長林文瑞受贈。

花蓮縣消防局表示，張淑儀在4年前成立永旭希望工程慈善協會，致力於公益慈善事業，雖然在高雄，但對花蓮相當關心，今年1月19日就捐給花蓮330件救護反光背心，也曾響應花蓮縣消防局提升居家用火安全政策，捐贈450顆住警器給花蓮縣的獨居長者及弱勢家庭。

此外，協會也每年捐贈助學金給花蓮縣南區卓溪鄉的卓樂國小，將資源挹助偏鄉小校。

林文瑞說，永旭希望工程慈善協會熱心公益，很感謝永旭昨天再捐出救災指揮車給花蓮，提升救災能量，也讓第一線的消防人員，有更好的設備執行救災任務。