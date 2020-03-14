快訊

藥師拿錯健保卡被逼下跪道歉 北檢：速查有無涉強制罪

深山特遣隊清山老鼠垃圾 揭祕鏡子犯罪用途

中央社 / 台東縣14日電

台東林管處深山特遣隊人員不僅要抓山老鼠，還要清除留下的垃圾，其中常看到鏡子。特遣隊人員說，這些鏡子是犯罪工具，山老鼠用來觀察中空樹幹內情形，決定如何盜採牛樟芝。

台東山區有許多珍貴林木，尤其從大武山區至延平山區，有好幾處牛樟樹林，引起盜伐牛樟樹和盜採牛樟芝者（統稱山老鼠）覬覦。

林務局森林護管員 （俗稱巡山員）和「深山特遣隊」人員不僅要上山埋伏抓山老鼠，還要清除山老鼠留下的垃圾。最常見煮食用的礦泉水空瓶，休息時喝的保力達、米酒瓶，以及丟棄的食物等。

另外，長期紮營的山老鼠會留下鍋碗瓢盆，各式調味料瓶罐，以及鏡子。林務局台東林管處深山特遣隊人員說，並非山老鼠愛漂亮隨時照鏡子，這是犯罪工具之一，而且上山必備。

原來是因牛樟芝長在牛樟巨木中空的樹幹內，山老鼠利用鏡子觀察樹幹內牛樟芝生長的情況，以及樹頂是否腐爛中空，再決定如何盜採牛樟芝。

「深山特遣隊」是由林務局各工作站所成立，深入人煙罕至的森林，透過步行方式，巡護山林每一個角落，有時還要與山老鼠正面交鋒，工作極具危險，但隊員每個都有顆喜愛大自然的心，就像「森林的守護神」，希望替後代守護台灣美麗的山林。

山老鼠 台東

延伸閱讀

台南忠義國小105歲樹爺爺奄奄一息 水管噴霧救生機

台糖擬砍林種電 林務局長：盼顧及企業社會責任做決策

林務局推廣植樹月 主打都市造林、復育原生種

林務局贈苗首度全採原生樹種 限量3千株

相關新聞

疫情衝擊消費 花蓮市體貼攤商4月起試辦租金減2成

新冠肺炎疫情衝擊庶民經濟，花蓮市5大傳統市場來客量減少，攤商喊苦，花蓮市公所參考六都及其他縣市作法，決定4月起租金減收2...

台東校園黑板樹遭砍頭引爭議 學校：樹命人命都重要！

台東縣賓茂國中數十棵樹齡超過40年「黑板樹」，近日被砍頭，引起愛樹人士及網友關注，認為校方「太狠心」、「修剪不專業」。不...

30年前和老虎合照小孩長大了 基市徵求中正公園老照片

基隆市中正公園承載基隆幾代人的記憶，是孩子們童年遊戲的場所、少男少女們約會的地方，市政府為了找回當年的記憶展開老照片徵集...

用了40年的宜蘭圖書館 要花3億再蓋新家

宜蘭縣立圖書館藏書超過20萬冊，使用近40年，老舊外，空間不夠，加上新閱讀的時代來，還有數位與電子書等，相關設施與格局都...

沒團客難撐 宜蘭市22年的友愛發樓餐廳明起暫停營業

經營22年的宜蘭市友愛大樓8樓「友愛發樓」餐廳，受疫情衝擊，團客銳減，業者宣布，明天起暫停營業，不再受理用餐服務，不過，...

產官學合作 三星蔥健康種苗計畫大成功

宜蘭三星蔥全國知名，為保留青蔥優良品種，維持高品質生產，三星地區農會與農委會農業試驗所、台灣大學植物教學醫院合作，成功辦理青蔥健化種苗（去病毒）及健康種苗篩選試驗計畫，三星蔥可減少用藥，降低成本，提高產量，宜蘭縣長林姿妙今天前往三星鄉視察宜蘭青蔥健康種苗執行成果。

昔「台灣八景」…基隆中正公園兒童遊戲場褪色 邀民眾參與改造

基隆市中正公園是昔日「台灣八景」之一，其中兒童遊戲場已超過一甲子，是很多基隆人的共同回憶，但遊具老舊破損，環境缺乏整理，...

影／就是要最好的！三星蔥保種保源成功推出健康種苗

宜蘭三星蔥全國知名，為保留青蔥優良品種，維持高品質生產，三星地區農會與行政院農業委員會農業試驗所、臺灣大學植物教學醫院合...

宜蘭衝夜經濟…首選生態綠舟夜間開放 可觀星、賞螢、嘗美食

宜蘭縣政府首選冬山河畔的生態綠舟，延長夜間開放，可以觀星與賞螢、嘗美食。縣政府昨天指出，希望藉由發展夜經濟，以夜遊帶動觀光，留住遊客在宜蘭過夜，多留24小時旅遊與消費 ，最慢6月前就可上路。

參與式預算 基隆議員陳薇仲公展7提案

時代力量基隆市議員陳薇仲昨天宣布公開1年約570萬議員配合款，讓民眾投票決定要做什麼，7個提案同步公開展示，直到本月31日止，每人可圈選4個提案，決定7個提案執行優先順序。

保存原民作物 花蓮農改場費心思

花蓮區農改場近年來致力於原住民傳統作物的復育與保種，除了稻米，也包括野菜、豆類和辛香料。農改場表示，除了原民作物靭性強，深厚的文化意義，更是需要極力保存的重要原因。

把祖先的種子種回部落 花蓮學童下田種古稻米

花蓮光復鄉馬太鞍部落復育古稻米，部落小學生昨赤腳下田，從育苗、分盆到插秧，都依循老祖宗的方式，阿美族耆老們拉著椅子坐在田邊「監工」，族人齊心合力，把祖先留下的「有毛的糯米」重新種回部落土地。

熱門新聞

飯店總裁林富男：飯店慘！住房率太低連水電費都付不起

「已很多天沒半個人上門」 南科知名餐廳推百元便當

新冠肺炎案例若超過3千人 侯友宜：把退休醫護找回來

監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍

30年前和老虎合照小孩長大了 基市徵求中正公園老照片

在醫院旁戴口罩撿亂丟的口罩 環保志工一小時竟撿4千個

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。