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想了解台東歷史 歡迎來中華會館分社挖寶

中央社 / 台東縣14日電

台東縣政府過去出版許多和台東歷史、人文、風景有關的珍貴繪本或套書，將以優惠價和銅版價出售庫存，定於3月16、23及30日在中華會館台東分社展售，歡迎想了解台東的民眾前來挖寶。

近日由於受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，台東不少活動延期或取消，讓大家心情悶壞了，台東縣政府文化處今天特別在藝文中心辦理書籍義賣活動。

文化處人員擔任店長叫賣，將歷年來台東縣政府出版的暢銷書、工具書、繪本、成果冊、畫冊等，以最優惠及銅板價出售，吸引許多父母親帶著小孩到場挖寶，大包、小包採購。

這些書籍、畫冊中，有許多珍貴的台東歷史、人文資料，以及族群、地理、風景的調查和介紹，民眾想要了解的台東，幾乎全部都有。

台東縣長饒慶鈴特別到場逛書攤，她說，讓書本更加流動、良性循環，縣內閱讀文化才能如源源活水般生生不息。

台東縣政府文化處長鍾青柏表示，現代人已很少翻閱紙本書了，大多在手機或平板上閱讀電子書，相信今天到場選購的都有滿滿收穫，找到自己心中的寶物。

鍾青柏表示，今天沒搶到書的民眾別擔心，文化處將於3月16、23及30日上午9時至中午12時、下午2時至4時在中華會館台東分社繼續販售，同樣享有今天的優惠。

台東 義賣 饒慶鈴

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