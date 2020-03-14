台東校園黑板樹遭砍頭引爭議 學校：樹命人命都重要！

台東縣賓茂國中數十棵樹齡超過40年「黑板樹」，近日被砍頭，引起愛樹人士及網友關注，認為校方「太狠心」、「修剪不專業」。不過，學校解釋決定修樹，已經過評估討論，「樹命與人命都兼顧到了」。

校長王淑冠表示，修剪樹是很難的抉擇，不修恐造成人命的安危，修了又要顧及樹的生命是否能重生，因此，幾經和村民與園藝專家討論後，決定修樹，結果都令大家接受滿意。

她說，學校操場的黑板樹，保留靠近邊坡的部分，得以維護邊坡水土保持，靠近棒球練習場的則修剪高度維持在2層樓高，至於近住家永久屋的，則修剪高度在1樓左右，讓黑板樹可以繼續生長。

賓茂國中操場四周黑板樹圍繞，學校在40年前栽種，由於黑板樹都已樹大茂密，近幾年颱風發生斷枝掉落附近住家，甚至學生運動被樹枝砸到情形，因而多次被居民陳情反映，校方居於安全考量，決定修樹。

不過，近日學校修剪黑板樹後，卻引起愛樹人士關注，並將修樹後的照片PO上臉書社團，網友反應兩極。有網友留言批「學生怎麼乘涼，老師曬太陽」、「前人種樹、後人砍樹」、「太狠心了」；另有網友力挺學校「砸死人誰負責」、「有原因才會修樹」。

「屋頂就常常被斷枝砸到，都沒向學校賠償呢。」永久屋陳姓居民說，之前反映學校很多次了，現在終於看到修剪當然好，不然哪天整棵倒下壓死人了，對誰都不好。另有家長認為樹枝修剪比較好，學生在操場運動也安全。