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疫情衝擊消費 花蓮市體貼攤商4月起試辦租金減2成

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
疫情衝擊消費，花蓮市5大傳統市場攤商喊苦，市公所決定試辦減免租金3個月，陪業者度過難關。記者王燕華／攝影
疫情衝擊消費，花蓮市5大傳統市場攤商喊苦，市公所決定試辦減免租金3個月，陪業者度過難關。記者王燕華／攝影

新冠肺炎疫情衝擊庶民經濟，花蓮市5大傳統市場來客量減少，攤商喊苦，花蓮市公所參考六都及其他縣市作法，決定4月起租金減收2成，試辦3個月，陪攤商度過難關。

花蓮市有中華、重慶、中山、大同、復興等5大傳統市場，共600多個攤位，以重慶市場270餘攤最多。5大市場攤位租金依面積、地段不同，月租約在數百元至5000元間，市公所每月收取的市場租金共約100萬元。

5大市場自治會日前到公所陳情，指農曆年後，傳統市場受到衝擊，消費者不太願意到市場採買，來客量預估少兩成，許多攤商業績砍半，入不敷出，經營得非常辛苦，期望市公所租金減半，減輕攤商經營壓力，度過這波疫情寒冬。

市長魏嘉賢說，疫情發生後他持續關注攤商營運情況，不過，攤位租金有一套計算公式，要以地價公告現值換算。3年前土地公告現值翻漲，但當時市公所考量攤商營運辛苦，重訂契約時沒有調漲租金，等同比應收租金少了3成，市公所當時已因未漲租遭審計室函文糾正，如果這次再砍半，審計室會有意見，因此參考六都及其他縣市的作法，可以將租金減免兩成，預計4月起試辦3個月，之後再視疫情發展作滾動式檢討。

魏嘉賢提醒業者，經濟部將推出20億元的振興抵用券，傳統市場也納入使用範圍，攤商可多加留意這個訊息，市公所也會整理相關資料提供給各市場自治會。

花蓮市公所市場管理所長邱信都說，除了以實際的租金減免幫助攤商，市公所上月也在5大傳統市場全面消毒。他提醒攤商，戴口罩、勤洗手，保持攤位清潔與環境衛生，也希望市場清潔人員每天清掃電梯、走道等空間時，要使用漂白水加強消毒，降低民眾疑慮，提振消費信心。

傳統市場 疫情

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