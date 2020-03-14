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30年前和老虎合照小孩長大了 基市徵求中正公園老照片

聯合報 / 游明煌／基隆即時報導
30年前和老虎合照小孩長大了，基市徵求中正公園老照片。圖／自立書店提供
30年前和老虎合照小孩長大了，基市徵求中正公園老照片。圖／自立書店提供

基隆市中正公園承載基隆幾代人的記憶，是孩子們童年遊戲的場所、少男少女們約會的地方，市政府為了找回當年的記憶展開老照片徵集令，希望民眾如果有兒時回憶的各種照片，都歡迎上傳分享，市府計畫在文化中心展出，找回基隆人共同的回憶。

基隆港邊義二路的自立書店，1947年開店至今，是基隆有名的老書店，老闆陳上惠已經100多歲高齡，年輕時拉小提琴、退休後自學鋸琴，民眾路過書店仍可看到「阿公」在拉琴，除了書香還可欣賞獨特的樂聲。

對於市府徵集令，自立書店率先響應，老闆陳上惠的長子說，老照片可以勾起以前的回憶，他記得以前中正公園有恐龍溜滑梯、大老虎， 還有章魚、大象，很讓人懷念，可惜都拆了。

陳上惠的二女兒陳小姐提供市府一張老照片，非常有老味道，照片中是一隻大老虎，後方還有一個溜滑梯，一個小男孩趴在老虎頭上，小女孩在站在老虎的前面，模樣十分可愛。陳小姐說，照片中的小孩是她的姪子、姪女，是30多年前去玩的時候用剛買的傻瓜相機拍的，現在姪子姪女都已近40歲了，看到照片覺得是好珍貴的回憶。

陳小姐回憶，30多年前的中正公園很有特色，很多人去玩，是大家共同的記憶，除了老虎、恐龍溜滑梯外，她記得還有一座大砲，現在移到役政公園，如果能移回中正公園就好了，她認為市府想改造很好，要把特色找回來。

「照片中老虎背後的溜滑梯是什麼造型？」市府說，中正公園承載基隆幾代人的記憶，是孩子們童年遊戲的場所、少男少女們約會的地方、也曾是國民旅遊的熱門景點。城市中每一個人對於中正公園的記憶，反映了該時代精彩的城市生活，以及當時人們的日常需求。

市府希望透過記憶募集，不僅是希望拼湊出中正公園變遷的軌跡，也期待在其中看見這座公園之所以一直存在你我心中的原因，進而在公園改造的過程中，將重要的元素留存於此。如果你剛好有關於中正公園的故事，比如回憶、八卦、鬼故事以及照片，歡迎分享，持續滾動累積出公園記憶大雪球。

募集主題不限年代，以基隆中正公園為主題、背景的照片及敘述，文字長約150到350字。募集時間從3月13到4月30日。如在使用表單上有任何困難，歡迎來電（02）77110779#611詢問，可上傳：https://forms.gle/BPoAZixkThiCF77Q6

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