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用了40年的宜蘭圖書館 要花3億再蓋新家

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣立圖書館使用多年，老舊加上空間不足，再將一座新館。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣立圖書館使用多年，老舊加上空間不足，再將一座新館。記者羅建旺／攝影

宜蘭縣立圖書館藏書超過20萬冊，使用近40年，老舊外，空間不夠，加上新閱讀的時代來，還有數位與電子書等，相關設施與格局都需更新，為此，縣政府計畫斥資3億1千萬元，興建新館，與現有館舍通連，整體規畫與搭配，預計今年底完成設計與發包，2年後、即民國111年完工啟用。

縣政府文化局指出，宜蘭縣內有16座圖書館，包括各鄉鎮市圖書館，總藏書量50萬冊，其中，縣立圖書館位即是「總圖」，藏書即佔一半，位在文化中心館舍內，設有書庫、閱覽室等，只是使用多年，設施老舊外，空間與腹地不夠，加上機能性不足，因此，透過新館建置，希望大為改善與提升。

文化局表示，建置新館的相關費用，爭取教育部補助2億5千萬，自籌6千萬元，總共3億1千萬元，相關新館建置，也參考美國、芬蘭等國家圖書館，因圖書館不再只是傳統書庫、紙本資料，還有電子書等數位與視聽內容，需要與時俱進，提供更好休息與閱讀空間。

因此，新館籌建，同時還結合舊館與周遭環境整體規畫，設有展演廣場、市集、青年活動平台、文創內庭、文化公園、戶外劇場等，因鄰近就是宜蘭大學、宜蘭高中、復興國中、社區大學等，讓民眾同 時享有圖書館、藝廊、演講廳、體育場、閱覽室等多元文化場域，既是知識公園，也是文化熱點。

文化局表示，新建圖書館預定地，有部分會使用目前的大草坪，也會設置相關的親子等設施，未來能讓大草坪不只是綠地，而有更好的使用，相關的新建工程將在本月25日晚上7點在文化局會議室舉辦新建說明會，徵詢意見與溝通。

圖書館 文化局 電子書

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