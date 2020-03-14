沒團客難撐 宜蘭市22年的友愛發樓餐廳明起暫停營業

經營22年的宜蘭市友愛大樓8樓「友愛發樓」餐廳，受疫情衝擊，團客銳減，業者宣布，明天起暫停營業，不再受理用餐服務，不過，因有受理訂餐服務，廚房會繼續營運，未來視疫情狀況，有機會將會再復業。

友愛副總經理余文雄今天指出，餐廳有7名員工，因為暫停營業，其中2名外場員工將依法資遣，其他都續任，餐廳營業到今天，這兩名外場員工開始休假，預計會在下個月（4月）初休完年假後離開，餐廳也會依法向縣政府通報。

友愛百貨是宜蘭縣首家具規模的百貨公司，並有飯店，「友愛發樓」前身原本是自助餐廳，後改為宴會廳，可容納50桌，還有包廂，菜色最大特色是有宜蘭道地佳餚，平均年營業額約200到300萬元。

余文雄表示，宴會廳主要接團客，但受疫情衝擊，許多訂單取消，沒有團客難以支撐，因此，決定明天起暫停營業，至於何時恢復？要看疫情狀況，不過，因廚房都維持運作，員工都在，若時機允許，恢復營業沒有問題。

對「友愛發樓」餐廳明起暫停營業，資遣兩名外場員工，縣政府勞工處表示，尚未接獲報通，也輔導業者通報。

另外，外傳宜蘭員山有餐廳將歇業、員工放無薪假，但勞工處表示，經查證並無此事；至於還傳出將有飯店歇業要資遣員工，勞工處表示，未接獲相關通報，正在查證中，也呼籲若有此事，業者要依法通報，保障勞工權益。