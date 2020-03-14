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昔「台灣八景」…基隆中正公園兒童遊戲場褪色 邀民眾參與改造

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中正公園兒童遊戲場褪色，市府將邀民眾參與大改造。記者游明煌／攝影
基隆中正公園兒童遊戲場褪色，市府將邀民眾參與大改造。記者游明煌／攝影

基隆市中正公園是昔日「台灣八景」之一，其中兒童遊戲場已超過一甲子，是很多基隆人的共同回憶，但遊具老舊破損，環境缺乏整理，基隆市政府都發處計畫進行改造，並邀請民眾一起參與，想像並實地嘗試中正公園兒童遊戲場改造的任何可能性。

中正公園在1950年闢建，是基隆市城市現代化重要建設，也曾是台灣最富盛名的國民旅遊景點之一，公園位於基隆港邊山丘上，豐富的人文、地景，也是市民休閒場地，市府將把壽山路市議會對面約有1500平方公尺的兒童遊戲場改造，列為今年重點工作。

市府都市發展處長徐燕興表示，公園內兒童遊戲場過去未有嚴謹管理，場內的多項設施老舊，整體環境尚待整備。有鑑於公園是市民兒時美好回憶與身體開發重要設施，如何讓遊戲場不是罐頭遊戲場，打造成成為兒童身心發展的友善、健康的快樂天地，是市府努力的目標，去年開始啟動各項工作，今年要辦理參與式工作坊，已傾聽在地的聲音，讓參與成為基隆的基因。

說起中正公園兒童遊戲場，往往勾起大家的回憶，過去的恐龍磨石子溜滑梯是許多五、六年級生兒時共同回憶，但多項設施老舊，整體環境斑駁破舊，磨石子溜滑梯因安全因素後來攔腰砍斷，遊戲場逐漸在歲月中遜色，現在已很少人去了。

市府表示，要善用中正公園的高低差地形，規畫打造長又有趣的溜滑梯道，希望成為兒童遊樂朝聖的地方。市府已招募20名的「孩子王」從2月起展開相關培力課程，成為引動遊戲場改造的力量，包括有文化局、學校、家長會及大學建築系學生等參與。

接著，3月底辦理「中正公園兒童遊戲場參與式工作坊」，並招募15名的「中正公園兒童遊戲場小玩咖」，對象為基隆市6至12歲學童參與，讓孩子實地在公園環境探索，找出心目中最好玩的角落。　

都發處指出，目前兒童遊戲場的擋土牆、邊坡、排水及鋪面等都完成規畫設計，會將兒童遊戲場參與式工作坊討論成果，納入遊戲場改造案，計畫今年9月會完成發包，預估明年6月完工。

基隆中正公園兒童遊戲場褪色，市府將邀民眾參與大改造。記者游明煌／攝影
基隆中正公園兒童遊戲場褪色，市府將邀民眾參與大改造。記者游明煌／攝影
基隆中正公園兒童遊戲場褪色，市府將邀民眾參與大改造。記者游明煌／攝影
基隆中正公園兒童遊戲場褪色，市府將邀民眾參與大改造。記者游明煌／攝影
基隆中正公園兒童遊戲場褪色，市府將邀民眾參與大改造。記者游明煌／攝影
基隆中正公園兒童遊戲場褪色，市府將邀民眾參與大改造。記者游明煌／攝影

基隆港 溜滑梯

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