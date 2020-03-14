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影／就是要最好的！三星蔥保種保源成功推出健康種苗
宜蘭三星蔥全國知名，為保留青蔥優良品種，維持高品質生產，三星地區農會與行政院農業委員會農業試驗所、臺灣大學植物教學醫院合作，成功辦理青蔥健化種苗（去病毒）及健康種苗篩選試驗計畫，三星蔥因此可減少用藥，降低成本，提高產量。縣長林姿妙今天到三星鄉視察青蔥健康種苗執行成果。
宜蘭縣政府表示，宜蘭青蔥長年受連作及蔥農自行採取分株無性繁殖，使栽培品種混雜，並產生青蔥品質退化與感染疫病等細菌性病問題，導致栽培不易產量逐漸降低，透過健康種苗繁殖與供應體系，可事先篩除帶病種源，建構良性循環降低生長期致病率，大幅提升青蔥質量及降低生產成本。
另外，夏季是青蔥不易栽培的季節，倘又遇颱風豪雨等天災，常造成農民血本無歸，透過栽培健康種苗配合優質管理可降低其受損率，如又能搭配防護設施或事先保鮮冷藏保存，待災害過後提供農民種植，對於災後復耕種源及降低農民成本應有相當助益。
三星地區農會表示，這項試驗計畫，是與行政院農業委員會農業試驗所及臺灣大學植物教學醫院合作，並委託專業農民管理試驗田（今年約2分地），目前初步成果可降低病害發生機率並達到農藥減量約30到50%之用量，同時產量增加約20到30%，未來也將逐步擴增試驗田，以維護宜蘭青蔥品牌。
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