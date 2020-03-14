台東扶輪社與台東縣政府護「肝」啟動
台東縣「慢性肝病及肝硬化」標準化死亡率為全國3倍，台東扶輪社支持國家消除Ｃ肝政策，捐贈台東縣300萬元Ｃ肝篩檢計畫，並於昨天啟動。
縣長饒慶鈴表示，感謝台東扶輪社的幫助，讓縣民捲袖驗B、C肝篩檢，花一點時間檢驗，便可遠離「肝」苦人生。
篩檢計畫將於風險潛勢最高卑南鄉、太麻里鄉進行擴大篩檢，預計可以篩檢40歲以上民眾5600案。
本身是醫師的台東扶輪社長何活發表示B、C型肝炎是造成國人慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，大部分肝病並沒有明顯症狀，民眾沒有警覺常有延誤就醫。
衛生局表示，根據衛福部統計，台東縣「慢性肝病及肝硬化」標準化死亡率為36.1/每10萬人口，是全國的３倍，顯見肝疾病對本縣居民健康威脅，民眾一定要把握機會篩檢、接受治療。
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