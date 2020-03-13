基隆南榮公墓清明8天有交管 可搭免費接駁公車

基隆市警局第一分局今天公布清明掃墓交通措施，3月21、22、28、29日及4月2、3、4、5日，共有8天時間，每天上午6時到下午4時，警方在南榮公墓全面管制各種車輛進出，請掃墓民眾注意。

市警第一分局指出，3月21、22、28、29日及4月2、3、4、5日，每天上午6時至下午4時（必要時得延長），全面管制各種車輛進出，當日除出殯之誦經車、大鼓亭、靈車及配掛識別證、通行證之公務車輛和居住墓區內之住戶外，其他車輛一律禁止進出，請駕駛人配合遵守。

另外，管制期間外4月11、12日，每天上午8至12時，也會派員加強交通疏導，並視狀況實施局部彈性管制。

警方說，今年雖有新冠肺炎疫情，仍預期將有大量人潮、車潮前往南榮公墓掃墓祭祖，因此規畫警、民力協助交通疏導與管制作為外。市府公車處有提供免費接駁公車載運掃墓民眾往返墓區，請市民多加利用搭乘，以避免停車及行車壅塞問題。

在南榮公墓大門口旁設有免費接駁公車，共有2線12輛往返園區，提供掃墓民眾利用搭乘，往年免費掃墓公車，都在清明節假期及前一周的周休2日發車，今年為了分散人潮，提前一周發車，3月21、22、28、29日和4月2到5日都會行駛，方便民眾掃墓。

公墓外部分路段實施停車管制，嚴禁並排停車，請駕車民眾務必配合警方及協勤民力之指揮疏導，以維持區域行車順暢與安全。