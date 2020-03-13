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基福公路將從高速公路控流量 林右昌：不讓暖暖再塞車

聯合報 / 游明煌／基隆即時報導
基福公路將從高速公路控流量，林右昌：絕不讓暖暖再塞車。記者游明煌／攝影
基福公路將從高速公路控流量，林右昌：絕不讓暖暖再塞車。記者游明煌／攝影

基隆市議會臨時會市府今天報告基福公路通車5年來檢討，多名議員反映，每到假日基隆端大塞車，還有砂車車常違規偷跑、夜間超速、汽機車飆車，「穿越性」車流沒有帶來經濟效益，「未蒙其利，反受其害」。市長林右昌下午回應，基福公路造福了整個東北角偏鄉，許多在新北市，還有宜蘭部分鄉鎮，基隆不會自私自利，但也不能來犧牲暖暖人的權益，所以政策的目標很簡單，「絕不能讓暖暖再塞車」。

林右昌說，一直在討論號誌的調整、道路的路幅等，沒有辦法解決問題，要從源頭來解決處理。會請交通處盡快研議，從下高速公路匝道要進入市區之前就進行流量管制，避免太多輛流進入市區；另外，從新北市端到基隆市區也進行流量儀控管制，就可以減少進入市區車流量。

林右昌並表示，多年來來回回不知協調多少次，基隆市政府是理性的團隊，多年來都保持理性態度和交通部公路總局來協商，造福區域的交通是大家應該一起合作的，但不能犧牲在地的權益，會來跟交通部嚴正來反映發生的相關問題。

林右昌指出，有關超速、噪音等囂張的行為，會求求警察局在基福公路路段來嚴加取締、重罰，科技執法設備如果成效良好，會來全力支再增購設備。

林右昌認為，人潮來了會產生擁擠，但如果有效的管理，應該可以來做緩解，並且促進暖暖地區觀光旅遊的發展，尤其市暖暖有很多景點及設施都有完整的規畫發展。基隆會和新北市一起來討論，基福公路有非常長的路段，可以進行流量的調控，起來合作解決。

基福公路將從高速公路控流量，林右昌：絕不讓暖暖再塞車。記者游明煌／翻攝
基福公路將從高速公路控流量，林右昌：絕不讓暖暖再塞車。記者游明煌／翻攝

基隆 林右昌

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