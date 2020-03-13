首部政治受難者傳記漫畫 募資計畫正式啟動
傳記也能漫畫呈現！台東大學兒童文學研究所所長游珮芸和繪本藝術家周見信共同創作「來自清水的孩子」傳記漫畫募資計畫正式啟動，一套共4冊的漫畫傳記，採用截然不同的技法與色彩，來呈現白色恐怖受難者蔡焜霖的生命歷程。
負責腳本的游珮芸表示，以往政治受難者傳記都是以文字或記錄影像來呈現，因此，她與周見信合作的創作的傳記漫畫，算是台灣第一部用漫畫形式呈現的政治受難者傳記；這套漫畫傳記涵蓋了台語、日文、華文三語對白。
「來自清水的孩子」共分為「愛讀冊的少年」、「綠島十年」、「王子時代」及「化作千風」等4冊，以生動的情節、精緻的畫風，娓娓道出蔡焜霖90年的生命歷程，並從中鏡射近代台灣歷史。
游珮芸說，蔡焜霖曾當過日本學徒兵，白色恐怖時期因參與讀書會而囚於綠島十年，出獄後創辦王子兒童雜誌並促成紅葉少棒傳奇，退休後積極推動白色恐怖平反運動等事蹟。將用溫柔填補臺灣人的歷史傷痕。
這套漫畫創作，從真人採訪、口述資料蒐集比對，到歷史建物、服裝、物件等考究都下足苦功。周見信還特別根據蔡焜霖不同的人生進程，4冊採用截然不同的技法與色彩，以更貼近時代氛圍和心境變化。
游珮芸表示，募資計畫已在「嘖嘖平台」正式啟動，首200名贊助者可獲得漫畫家親自設計、簽名的限量凸版印刷藏書票。計畫也提供搭配白恐小說、紀實漫畫等多元選書，以及「前進校園」贈套書給學校的方案。
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