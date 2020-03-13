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首部政治受難者傳記漫畫 募資計畫正式啟動

聯合報 / 記者尤聰光/台東縣即時報導
台東大學兒童文學研究所所長游珮芸，今天在校本部兒童文學研究所辦公室分享她與繪本藝術家周見信共同創作的「來自清水的孩子」傳記漫畫。圖／台東大學提供
台東大學兒童文學研究所所長游珮芸，今天在校本部兒童文學研究所辦公室分享她與繪本藝術家周見信共同創作的「來自清水的孩子」傳記漫畫。圖／台東大學提供

傳記也能漫畫呈現！台東大學兒童文學研究所所長游珮芸和繪本藝術家周見信共同創作「來自清水的孩子」傳記漫畫募資計畫正式啟動，一套共4冊的漫畫傳記，採用截然不同的技法與色彩，來呈現白色恐怖受難者蔡焜霖的生命歷程。

負責腳本的游珮芸表示，以往政治受難者傳記都是以文字或記錄影像來呈現，因此，她與周見信合作的創作的傳記漫畫，算是台灣第一部用漫畫形式呈現的政治受難者傳記；這套漫畫傳記涵蓋了台語、日文、華文三語對白。

「來自清水的孩子」共分為「愛讀冊的少年」、「綠島十年」、「王子時代」及「化作千風」等4冊，以生動的情節、精緻的畫風，娓娓道出蔡焜霖90年的生命歷程，並從中鏡射近代台灣歷史。

游珮芸說，蔡焜霖曾當過日本學徒兵，白色恐怖時期因參與讀書會而囚於綠島十年，出獄後創辦王子兒童雜誌並促成紅葉少棒傳奇，退休後積極推動白色恐怖平反運動等事蹟。將用溫柔填補臺灣人的歷史傷痕。

這套漫畫創作，從真人採訪、口述資料蒐集比對，到歷史建物、服裝、物件等考究都下足苦功。周見信還特別根據蔡焜霖不同的人生進程，4冊採用截然不同的技法與色彩，以更貼近時代氛圍和心境變化。

游珮芸表示，募資計畫已在「嘖嘖平台」正式啟動，首200名贊助者可獲得漫畫家親自設計、簽名的限量凸版印刷藏書票。計畫也提供搭配白恐小說、紀實漫畫等多元選書，以及「前進校園」贈套書給學校的方案。

「來自清水的孩子」傳記漫畫，一套共4冊，採用截然不同的技法與色彩，來呈現白色恐怖受難者蔡焜霖的生命歷程。圖／台東大學提供
「來自清水的孩子」傳記漫畫，一套共4冊，採用截然不同的技法與色彩，來呈現白色恐怖受難者蔡焜霖的生命歷程。圖／台東大學提供

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