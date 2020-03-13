廟口逗陣來看戲 安平天后宮本月17日至21日好戲登場

「歡迎廟口逗陣來看戲！」台南市安平開台天后宮向國立傳統藝術中心申請今年度傳統藝術開枝散葉計畫，將3月17日（周二）起至21日（周六）止在廟埕公演歌仔戲及布袋戲，天天都有好戲登場。

開台天后宮主委盧友禮表示，因新冠狀病毒來襲，廟方在座椅安排，每張椅子均會相距1公尺，每場次安排400至600個座位，且廟埕廣場是屬空氣流通的戶外開放空間，可讓民眾安心看戲，且會要求劇團自主健康管理，以最強健的體魄帶給大家最精彩的演出。

同時，工作人員每日值勤均量體溫、戴口罩外，觀眾入場前由工作人員量體溫，現場備有酒精供民眾清潔消毒，並勸導民眾觀戲時戴口罩，盧友禮說「請大家安心來看戲」。

傳藝中心劇藝發展組長王子雍說，傳藝中心的「廟口逗陣來看戲」計畫，今年已邁入第3年；今年從自3月6日至10月28日在各縣市的廟宇前演出歌仔戲、客家戲、亂彈戲、布袋戲等劇種匯集40個優秀民間劇團全台廟埕走透透。

他表示，以「一日一團」的方式，將劇場的精緻與民戲的活力相融，結合民俗節慶與神明誕辰的傳統慶典活動，推動各地劇團匯演交流，重現過往廟口看戲的風華時光。