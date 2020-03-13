影／給隔離檢疫者暖心暖胃 宜蘭送旗魚排牛舌餅金棗茶

宜蘭縣政府讓武漢歸國並接受隔離檢疫14天的國人不孤單，在蘇澳區漁會及宜鄉食品支持下，為蘭陽檢疫所的隔離者加碼，送上滿滿宜蘭味的美味，有南方澳旗魚排、牛舌餅、金棗茶包等特產，還有水果及療癒心靈的小盆栽。

宜蘭縣政府表示，接受集中隔離的國人許久沒回到台灣，縣府與蘇澳區漁會合作為防疫便當加菜，在今天送進防疫所的便當中增加一道「旗魚排」，同時送上宜蘭在地的暖心小禮，陪伴大家度過隔離期。

「親愛的朋友，返家之路辛苦了。這場防疫不容易，我們一起加油！」縣長林姿妙送上署名的問候小卡，並表示，地方一定會配合中央各項防疫措施，齊心守護國人健康。

林姿妙表示，現在正值旗魚產季，而魚肉所含有的蛋白質是所有肉食品裡面最優質的，希望大家能多多採購，有需要的民眾可洽蘇澳區漁會，也提醒大家，記得維持均衡飲食，同時保有固定運動的習慣，就能常保健康。

衛生局長徐迺維指出，防疫便當「加值版」中，南方澳旗魚有維生素B6，有助神經系統的健康，金棗吉利象徵，果皮富含果膠、維生素、礦物質，牛舌餅則是在地傳統的茶點，更是宜蘭最具代表性的伴手禮。