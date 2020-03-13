基福公路砂石車偷跑、飆車 穿越車流假日必塞基隆喊苦

基福公路通車5年多，雖然大台北地區民眾通往平溪、十分等東北角觀光旅遊較為方便，通車時間也縮短，不用遠繞濱海公路。但今天市議會臨時會許多基隆市議員痛批，每到假日基隆端大塞車，還有砂車車常違規偷跑、夜間超速、汽機車飆車、道路破損、人行道不足等問題，只有「穿越性」車流路過，沒有帶來經濟效益，「未蒙其利，反受其害」，甚至議員表示，不排除。

市府工務處長張元良說，為解決基隆端路段私有土地取得、人行道及道路鋪面老舊等問題，已與交通部公路總局第一區養護工程處完成工程代辦協議，今年將由該區處撥付1億多元經費（含2千萬元土地徵收費）辦理改善工程，預計4月發包，工期1年。警方則表示，將嚴加取締違規砂石車及飆速汽機車。

副議長林沛祥說，假日基福公路塞的很誇張，每年都天燈時都大塞車，附近有很多大型集合式住宅，每天都在塞車，和基金一路類似，未來和公路總局協調動線的改善。議員張耿輝表示，尤其假日都塞車，基隆未受其利反受其害，問題出來了，可以在路中設收費站管控嗎。

議員連恩典表示，大卡車、砂石車違規偷跑很嚴重，不排除封阻大型車。議員王醒之說，大型車偷跑情況時常發生，開通前最擔心的事情還是發生，改善工程對於道路的路型和線型要修正，並從0K開始把電桿電纜下地一併完成。

議員林旻勳指出，基福公路變成穿越性，沒有基隆帶動經濟，車流只是路過，卻造成基隆嚴重塞車，去年10月還有婦人在門口前被車撞死，人行道鋪面和串接都有問題，5年多來帶來只有困擾，人行道也不足或沒有，非常危險。日前新購「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」，取締超速、噪音設備很好，可多採購，為免施工改善期間交通陷黑暗期，要多注意交通疏導。

市府工務處長張元良說，基隆市同意先代管養，但長期還是中央維管會比較好，因為中央有經費，公路總局只管他們要的路面，號誌等切給地方處理。改善工程4月如順利招標，暑假動工，工期約1年

交通處長李綱則指出，整體的號誌，會用大調查進行微調，尤其暖暖街和東勢街口，交通動向再研議如何調整。基福公路通車後車流雖塞，但在暖暖也有帶動不少店進駐，還是有經濟效益。

警方統計，基福公路去年1到12月取締大型違規車輛共42件，市警局長詹永茂表示，基福公路優先來取締超速、噪音，其他分局也陸續展開，明年會多編列購買新式「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」取締違規。