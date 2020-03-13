宜蘭市東門夜市挺醫護 憑證優先購最高還可買一送一

新冠肺炎延燒，醫護人員辛苦了，宜蘭市東門夜市業者為站在第一線防疫的醫護人員加油打氣，自主號召店家推出「東門夜市挺醫護，憑證消費享優惠」，近30家參與，只要醫護人員憑證件消費，除消費有打折、加贈等，甚至有最高可享買一送一的超值優惠。

同時，業者也聯合商家祭出「愛即時‧挺醫護」的口號，醫護人員憑證件消費，店家將會優先處理醫護人員訂單，讓辛勞的醫護人員在協助民眾對抗疫情的同時，減少處理民生問題的等候時間。

宜蘭市長江聰淵大讚，今天指出，東門夜市的自發活動，市公所樂觀其成，並且大力支持，也希望這個最有人情味的夜市，能讓醫護人員在辛苦工作之餘，能有一個放鬆喘息的地方。

他表示，市公所市場管理所也將製作「愛即時，挺醫護」的標示圖檔，讓宜蘭市願意加入的商家索取，並主動張貼在明顯處，邀請全體民眾一起加入守護醫護的行列。

東門觀光夜市商圈發展協會理事長王紳佑指出，許多店家看到醫護辛苦抗疫，而產生為醫護加油的想法，有的店家也有親戚朋友在從事相關工作，更能體會疫情期間醫護人員的辛勞與壓力，號召店家一起發起優惠活動，傳達夜市的濃濃人情味，為醫護人員加油。

宜蘭東門夜市「挺醫護，憑證享優惠」活動自即日起至5月31日止，醫護人員消費時只要出示相關證件，不限醫院類型與區域，都可以享有優惠。各店家優惠依現場公告為準，詳細辦法可至東門夜市各店家洽詢。