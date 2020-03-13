花蓮古稻米復育種植第2年 部落長輩好感動

花蓮馬太鞍部落今年再次延續古稻米種植，有了去年的經驗，今年邀請當地國小學生一起種植，從秧苗培育、器具到種植方式，都遵循古法，讓一旁監工的阿公阿嬤們直呼好感動。

馬太鞍撒巴勒奧（sapalugau）文化產業協會去年和農委會花蓮區農改場合作，在協會旁種植11種旱稻品種，去年7月收成。今年活動延續，專注種植由80多歲吳連妹阿嬤提供的cilipeday品種，又稱為「有毛的糯米」。

今年同樣在協會旁種植，田地上已經劃好格子，田的一角有一片秧苗，古稻復育計畫主持人陳美齡說，傳統方式就是直接在田裡育苗，連同秧苗的分盆、劃線的工具都是傳統的器材。

種植活動今天上午進行，長輩帶領著10餘名光復國小六年級學生一字排開，將秧苗剷起，傳遞給學生們，讓他們沿著方格井然有序種植，一旁的長輩們邊種邊哼起歌謠，田間好不熱鬧。

提供種子的吳連妹阿嬤雖身體不適，也特地到場為晚輩們打氣，她說，cilipeday過去是阿美族重要作物，味道很香，結穗後就會散發香味，以前有人煮這個米，左右鄰居都會知道，做出來的杜倫（麻糬），味道最好吃，只是年紀大了，不方便種植，看到晚輩有人願意種植，很開心也很感動。

陳美齡說，因為吳連妹阿嬤多年來一點一點的搜集，才能保留種子，今年種植的cilipeday，用的就是去年復育活動留下的種子，這批稻米預計4個月後可以收成。