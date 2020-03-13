原住民傳統作物保重復育 部落與公部門齊同心

原住民傳統作物復育近年來受到重視，公部門與部落合作復育，農委會花蓮區農改場說，這些作物過去因產量少、加工不易逐漸被改良品種取代，但背後文化意涵是無法取代的。

農委會花蓮區農改場秘書宣大平接受中央社記者採訪表示，保種育苗計畫在台灣歷史悠長，從過去高產量、特殊抗旱及口感好等功能取向，到近年來品種文化意涵受到重視，花蓮農改場民國103年成立原住民研究室，採積極、有系統的復育原住民作物。

「面對氣候變遷，傳統作物抗逆境的特性更顯重要」宣大平說，過去原住民習慣粗放栽培，抗逆境能力較強、更有韌性，在文化層面上，具有祭典食材、祖傳味道的不可取代性。

宣大平說，花蓮農改場在野菜、辛香料、原生稻及豆類等都有著墨。其中，野菜類最為普遍，各原住民鄉鎮著重作物不同，例如光復鄉馬太鞍以原生稻、樹豆為主、卓溪鄉南安部落主力在傳統豆類。

宣大平表示，除了保種，也設立實驗田研究栽種技術，鑽研提升傳統作物的產量及改良，近年來馬太鞍部落也主動參與原生稻種植，前年試種8種，去年10種，今年就專注在古來種旱稻Cilipeday，也稱為「有毛的糯米」。

從保種、栽種到加工，宣大平說，原住民長輩們開始回想記憶中的味道，這些消失的作物回到田間後，再重返餐桌，長輩們將作物烹調成佳餚，記憶中的味道傳承，也是保種的意義。