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影／把祖先的種子種回部落 花蓮學童赤腳下田種古稻米

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉馬太鞍部落族人今天齊心復育老祖宗的古稻米，光復國小學生賣力插秧。記者王燕華／攝影
花蓮縣光復鄉馬太鞍部落族人今天齊心復育老祖宗的古稻米，光復國小學生賣力插秧。記者王燕華／攝影

花蓮縣光復鄉馬太鞍部落復育古稻米，部落小學生今天赤腳下田，從育苗、分盆到插秧，都依循老祖宗的方式；阿美族耆老們拉著椅子坐在田邊「監工」，族人們齊心合力，把祖先留下的稻米，重新種回部落的土地上。

馬太鞍部落與花蓮農改場合作復育古稻米，今年邀請部落光復國小6年級學童參與，在馬太鞍撒巴勒奧文化產業協會聚會所旁的稻田插秧，小朋友們脫下鞋子，打著赤田踩入田裡，在部落青農黃俊龍指導下，彎腰插秧，忙得滿頭大汗，身上沾滿泥巴，感受老祖宗的生活方式。

古稻米早年在部落運用在傳統祭典，也會作成傳統食物如杜崙（麻糬），是在地阿美族人傳統飲食文化的重要一部分。

阿美族古來種陸稻復育計畫今年邁入第2年，計畫主持人陳美齡說，今年採用傳統的田邊育苗、分盆方式，並邀年輕一輩體驗，不只是再次復育，感覺離傳統智慧更近了。

陳美齡表示，之前在當地舉辦「部落廚房」，發現旁邊有旱稻，開始跟部落老人家、花蓮農改場討論，得知族人一直在保種，並尋訪到部落耆老吳連妹，家中冰箱竟然有珍藏4 年的古稻種子，由當時的另一位夥伴黃啟瑞到吳家取得，並在部落租了一塊地，去年3月插秧復育，除了吳連妹阿嬤提供的cilipeday旱稻，農改場也提供蒐集的10種旱稻品種，一同種下。

81歲的吳連妹心臟才剛動手術，今天仍到場關心。她說，cilipeday 是有長毛的糯米，跟一般米不一樣，煮來起特別香，一煮飯左右鄰居都知道，但不知道什麼時候族人不再種植，她覺得可惜，在自家菜園偷偷種，但年紀愈來愈大，就收集起來放在冰箱冷藏，一放4年，今年再次種植，希望學童們能實際體驗以前老人家是如何辛苦種植。

縣議員蔡依靜、光復鄉長林清水、農改場秘書宣大平都到場參與。蔡依靜說，這項活動非常有意義，除了古稻米，族人們也正在復育馬太鞍的原生樹豆，會持續育苗栽培，努力保存老祖先的味道。

花蓮縣光復鄉馬太鞍部落族人今天齊心復育老祖宗的古稻米，部落長輩們在旁「監工」。記者王燕華／攝影
花蓮縣光復鄉馬太鞍部落族人今天齊心復育老祖宗的古稻米，部落長輩們在旁「監工」。記者王燕華／攝影
花蓮縣光復鄉馬太鞍部落族人今天齊心復育老祖宗的古稻米，保留古稻種的吳連妹阿嬤（右2）期望下一代能體驗祖先的生活方式。記者王燕華／攝影
花蓮縣光復鄉馬太鞍部落族人今天齊心復育老祖宗的古稻米，保留古稻種的吳連妹阿嬤（右2）期望下一代能體驗祖先的生活方式。記者王燕華／攝影
花蓮縣光復鄉馬太鞍部落族人今天齊心復育老祖宗的古稻米，小學生賣力插秧，長輩們在旁「監工」。記者王燕華／攝影
花蓮縣光復鄉馬太鞍部落族人今天齊心復育老祖宗的古稻米，小學生賣力插秧，長輩們在旁「監工」。記者王燕華／攝影

稻米 農改場 阿美族

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