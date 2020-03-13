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她突破黑箱把570萬議員配合款公開 讓民眾投票要做什麼

聯合報 / 游明煌／基隆即時報導
陳薇仲突破黑箱把570萬議員配合款公開，讓民眾投票做什麼。記者游明煌／攝影
陳薇仲突破黑箱把570萬議員配合款公開，讓民眾投票做什麼。記者游明煌／攝影

時代力量基隆市議員陳薇仲與主席徐永明、市黨部主委陳愷閎律師，今天在議會舉辦「百萬預算，投票決定：參與式預算提案公展投票起跑」記者會，陳薇仲突破黑箱，把1年約570萬議員配合款公開，讓民眾投票要做什麼，7個提案公展投票開跑，宣示「自己的稅金自己來決定」。

陳薇仲表示，在基隆市政府的公務預算中，其實無法找到一個預算項目叫做「議員配合款」，而監察院自2011年起也對議員配合款／建議款提出多次意見，認為定額議員建議款有著不夠公開透明、行政立法職權混淆等嚴重問題。

她指出，建議款長期以來為人詬病的問題是球員兼裁判、經常性規避採購法，以及以人情考量出發而非民主與專業考量的預算運用，造成市府與議員之間因為「府會和諧」而阻礙議員好好監督市府的狀況，其實許多縣市也在嘗試取消這樣的制度。但大變革並非一蹴可幾，但她希望做出改變，她在2019年未使用建議款，今年決定把建議款額度進行參與式預算審議。

陳薇仲舉辦4場安樂區住民大會，居民從實際的生活經驗出發，產出了9個在地生活與社區改善的提案，再邀集與各提案相關公部門單位，針對各提案進行現場會勘，最後審議通過7案，進入到公展投票階段。

徐永明主席接著表示，「議員建議款」是傳統台灣地方政治中的奇怪設計，議員本來應該監督地方政府和行政部門，但在這個設計下又成為預算分配的對象，會讓整個監督的力道受到打折，也會因此衍生很多弊案和許多為大家詬病的陋習。

他說，陳薇仲將建議款轉型讓地方民眾可以參與，不是議員用來做人情、做關係，而是透過這樣的方式讓人民對預算的參與更直接，他認為這是很值得推動的。他也期待時代力量全台灣15位議員，除了對配合款監督的立場堅持外，推動這樣參與式決定、讓民眾真的來決定稅金分配。

時代力量基隆黨部主委陳愷閎律師說，很多民眾犧牲假日時間來參與活動，經過半年的彙整，成功整合出這七個提案。這次活動希望透過全民參與的方式，打造更美好的基隆市。

7個提案內容，包含：1.自己的公園自己蓋─安樂公園及四維公園總體檢；2.國家新城景觀台、鐘萼木復育區改善；3.里民活動中心你敢去嗎─安樂區各里民活動中心使用需求調查；4.再現荷花海及螢火蟲─四維里景觀復育；5.提升在地就學環境─安樂高中校舍維護；6.閃耀基隆，銀河再現─武崙國中天文設備採購；7.基隆第一座參與式示範公園─十全亭公園。

3月13日至3月31日公展投票期間，陳薇仲邀請16歲以上在安樂區居住、就學、就業的朋友，可以帶著身分證（非居民需附就學或工作證明），藉由線上及實體投票，圈選出最支持的4個提案，來決定這7案的執行優先順序，並可以獲得防疫小禮物。最後獲得最高票的提案將優先執行，第二及其後的提案，將視預算可及範圍再行評估是否執行。

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陳薇仲突破黑箱把570萬議員配合款公開，讓民眾投票做什麼。記者游明煌／攝影
陳薇仲突破黑箱把570萬議員配合款公開，讓民眾投票做什麼。記者游明煌／攝影
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