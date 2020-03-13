宜蘭衝夜經濟 首選生態綠舟夜間開放可賞螢觀星

宜蘭發展夜經濟，以夜遊帶動觀光，留住遊客在宜蘭過夜，多留24小時旅遊與消費 ，在公營景區裡，首選冬山河畔的生態綠舟，將首度開放夜間可以入園，增設景觀燈、美食店，夜間完成設計，最慢6月前就可上路，夜遊景區還可賞螢、觀星、嘗美食。

宜蘭縣政府今天指出，夜經濟已成觀光趨勢與潮流，縣長林姿妙在去年童玩節推出星光場，成效顯著，縣政府推廣為常態，因宜蘭的公營景區多，但多數只有白天開放，為了因應夜經濟發展，研議選擇合適的區域「解除限制」，營業時間從白天延長到晚上10點，其中，首座要實施夜間開放的園區就是生態綠舟。

生態綠舟位在冬山河畔，佔地16公頃，舉辦宜蘭綠色博覽會的會場，一年遊客可達58萬人次，有河有景，又在省道旁，近火車站，生態完整，交通便利，目前是上午8點開放到下午5點，延長夜間開放後，將可玩到晚上10點。

縣政府表示，考量兼顧便利與安全，開放的區域是園區的前區，即大地遊戲區，有河畔大草坪，目前已經籌設相關夜間景觀與安全設施，包括水岸步道、大草坡等處，而園區餐廳將延長到晚間營業，還可配合節慶，舉辦相關活動，讓遊客有玩有美食。