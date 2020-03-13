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宜蘭縣政府下周一起 啟用紅外線量測體溫

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣疫情流行指揮中心「因應嚴重特殊傳染性肺炎」今天舉行第7次應變會議。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣疫情流行指揮中心「因應嚴重特殊傳染性肺炎」今天舉行第7次應變會議。記者羅建旺／攝影

宜蘭縣疫情流行指揮中心「因應嚴重特殊傳染性肺炎」今天舉行第7次應變會議。

會中宣布，從下周一（16日）起，在縣政府正門及棧橋入口，實施體溫量測，額溫超過攝氏37.5度者，勸導配戴口罩並儘速就醫，或返家休息，具明顯呼吸道感染症狀，額溫雖低於攝氏37.5度，經詢問未有相關旅遊史或接觸史者，提供口罩配戴後進入，並提醒當事人加強手部清潔 。

會中，針對嚴重特殊傳染性肺炎最新疫情分析討論，並逐一檢視各單位預防作為，確保所有居家隔離與居家檢疫的個案均能落實防疫措施，達到全面防護。

同時，為了向接受隔離檢疫14天的國人表達關心，宜蘭縣政府在蘇澳區漁會及宜鄉食品的支持下，準備南方澳旗魚為返國接受隔離的人員加菜、另提供牛舌餅、金棗茶包等宜蘭特產及小盆栽，希望大家都能健康平安。

縣長林姿妙希望透過這些小小的安排，讓接受隔離的同胞們都能感受到社會的支持與陪伴，並祝福大家很快都能平安健康地回家。

下周一（16日）起，出入宜蘭縣政府將啟用紅外線量測體溫。記者羅建旺／攝影
下周一（16日）起，出入宜蘭縣政府將啟用紅外線量測體溫。記者羅建旺／攝影

疫情 口罩 肺炎

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