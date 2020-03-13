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她臉書留言基隆首確診在某社區被法辦 上網道歉未查證

聯合報 / 游明煌／基隆即時報導
黃女在臉書留言基隆首例確診在某社區被法辦，再上網道歉未查證。記者游明煌／翻攝
黃女在臉書留言基隆首例確診在某社區被法辦，再上網道歉未查證。記者游明煌／翻攝

衛福部「傳染病統計資料查詢系統」網站昨天公布基隆有第一例確診，有議員在臉書貼出訊息提醒市民注意防疫多洗手。黃姓女子留言寫出某大型社區名字，警方昨天依涉嫌散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息送辦。這名女子後來再度在網上留言，坦承她留言「未查證的消息，我並不知確診的人是否在某社區，實在抱歉」。

基隆市刑大科偵隊昨天接獲民眾檢舉，指某議員在臉書粉絲專頁社團轉載「傳染病統計資料查詢系統」網站資訊，顯示基隆市出現第一例新冠肺炎確診病例，提醒民眾勤洗手、戴口罩，全民一起防疫。卻發現有網友在該文章下方留言，並指該確診病例是位於某社區，致讓他人誤以為該社區出現確診案例之不實訊息，造成該社區民眾恐慌。

副大隊長呂景發說，刑大科技犯罪偵查隊追查網友身分，並向中央流行疫情指揮中心及基隆市衛生局查證留言為不實訊息後，報請基隆地檢署指揮偵辦，昨天通知黃女到案說明並製作筆錄。黃女坦承未經查證，就在臉書留言寫出社區名稱。

呂景發表示，民眾應配合中央流行疫情指揮中心各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎處理，切勿以訛傳訛。散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或科、併科300萬元以下罰金。

貼文的議員表示，當時發現女子寫出地點的留言後，他也留言告知不要寫出地點，否則會有違法問題。被警方送辦的女子後來再度在網上留言，坦承她早上的留言是未查證的消息，並不知確診的人是否在某社區，實在抱歉。

據住在該社區的民眾表示，有住戶看到留言大為緊張，表示如果是真的應該大消毒了，幸好只是誤傳的謠言，並非事實，住戶才鬆了一口氣。

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