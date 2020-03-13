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退休校長安排時間有妙招 小老頭照顧老老頭仍能趴趴走

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市退休國小校長楊熾瀧說，退休後才真正開始認識這塊土地。圖／楊熾瀧提供
基隆市退休國小校長楊熾瀧說，退休後才真正開始認識這塊土地。圖／楊熾瀧提供

基隆市國小校長楊熾瀧退休後，陪伴高齡父母吃飯是每天的功課，戲稱「小老頭照顧老老頭」。他常在臉書PO景點照片，搭配禪意貼文，許多朋友按讚，又不免納悶那來的時間？他說，退休後時間管理很重要，「見縫插針」充分利用，就能讓人生更豐富、愜意。

9年前楊熾瀧割捨「55專案」更優惠退休條件，在快滿55歲時申請退休。市府看中他行政、教育經歷豐富，聘請擔任教育諮詢顧問及幼兒園基礎評鑑、防災教育、教育優先區審查、健康促進委員，至今仍在為基隆百年樹人工作奉獻心力。

楊熾瀧說，還在學校服務時看過不少鄉土教材，感覺很熟悉，但直到退休後親身探訪，才發現過去的認知如浮光掠影，鼓勵退休同好有計畫的搜尋資料，安排旅程，認識成長的土地。

身為客家人，楊熾瀧覺得退休族頗適用「睛耕雨讀」的生活態度，好天氣出門走走，旅遊也是種學習。天氣不好就在家讀讀書，因為一個人是不是老了，年齡不是唯一標準，拒絕學習那天，才是老化的開始。

楊熾瀧「用腳愛台灣」多走懷舊路線，對鄉土文史情有獨鍾。他說，退休後一一走訪基隆的砲台、步道，出發前先做功課，查查典故歷史，置身其中更能想像歷史情境，他還在臉書寫「砲台日記」，帶領朋友神遊砲台。

認識過基隆這片土地，楊熾瀧利用兄弟姊妹陪伴父母的時間，把觸角延伸到外縣市。他很推薦宜蘭「田中央工作群」的建築設計作品，像「羅東文化工場」拔地而起，創造出新的鎮民公共空間。宜蘭河的「津梅棧橋」，展現融入地景與在地生活的建築哲學。

對於還在職場的樂齡族，楊熾瀧建議一定要培養工作以外的活動場域，可以先利用時間學樂器，上課程或是認識宗教。人上了年紀，仍要適度運動保持健康，心中也別懷念過去歲月的豐功偉績，把愛恨情仇全放下，才能安頓好身心靈。

楊熾瀧擔任福智佛教基金會義工20多年，他說，基金會中心思想為「勸功念恩，代人著想」，不只子女要感念父母教養，學生感謝師長教導，每個人也要常念及他人的協助。如果人人以觀功念恩、代人著想為座右銘，社會國家自然和諧，自身保持善心善念，更能獲得內心平靜，成為有溫度，有質感的人。

基隆市退休國小校長楊熾瀧說，退休後時間管理分配很重要。記者邱瑞杰／攝影
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