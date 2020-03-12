預約花海 花蓮多地贈苗、植樹

昨天是植樹節，花蓮多個鄉鎮同步舉辦贈苗、植樹活動。花蓮林管處在5地同步分送台灣原生種苗木，另外鳳林鎮、新城鄉都有植樹活動，處處營造美麗花海。

迎接3月植樹月，花蓮林管處規畫3日起到24日，在縣內多個鄉鎮舉辦15場活動。不過，5日的植樹節開跑活動因考量群聚風險後取消，贈苗活動剩下14場，昨在林管處本處、秀林鄉加灣社區活動中心、吉安鄉南華工作站、鳳林鎮鎮民廣場及富里鄉吉拉米代部落跳舞廣場等5處同步贈苗。

林管處準備3600株鹽膚木、珊瑚樹、厚葉石斑木、月橘及青剛櫟樹苗，民眾憑1到4月3張發票可兌換一株，每人最多2株，3小時吸引千人兌領。

林管處表示，接下來還有5場贈苗活動，今天在瑞穗鶴岡村社區活動中心，明在吉安鄉新天堂樂園星巴克旁的2619保安林、21日在新城鄉德燕濱海植物園及壽豐鄉池南國家森林遊樂區，24日在林管處新城工作站，歡迎民眾踴躍索取。

花東縱谷國家風景區管理處昨天也與鳳林鎮公所合作，在鎮上的花46線沿線，通往箭瑛大橋及193線自行車道兩旁，種下200株油桐花。縱管處表示，鳳林鎮是客家慢活小鎮，油桐花是最具客家代表性的林木，藉此營造白色花海林道，也推廣低碳慢遊遊程。

新城鄉公所昨在須美基溪畔辦植樹活動，還準備五彩茉莉、茉莉、矮仙丹、桂花、木槿、洋紅風鈴木等苗木，讓民眾回家種植。