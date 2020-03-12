口罩實名制2.0網購上路 台東民眾還是喜歡到藥店買

口罩實名制2.0網路預購今天上路，台東地區健保藥局及衛生所未見購買民眾人數減少現象，台東縣藥師公會理事長廖秀玲表示，主要和消費習慣有關。市民普遍認為「看到實體比較有踏實感」。

廖秀玲表示，到她藥局買口罩的人數，和平時差不多，其他同業也是相同情形，主要是台東民眾認為去實體店面購買比較方便，網路預購反而還要等待，也有人覺得麻煩。

她說，相較於其他縣市，台東人口數不多，因此，口罩短缺情形相對輕微，幾乎看不到大排長龍情況，到健保藥局購買，幾乎都能買到。

達仁鄉衛生所表示，部落老人家不會用電腦或手機上網預購口罩，還是習慣到衛生所購買。延平衛生所表示，大家都習慣到衛生所買口罩，不會上網去買。

「直接買比較快！」市民陳曉慧說，上網預購後還要等，坊間藥局就能買到口罩，市民李志偉說，到藥局購買，看得到比較踏實。