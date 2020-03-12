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不是領口罩 花蓮林管處贈苗木民眾排長龍兌換
今天是植樹節，花蓮林管處在全縣北、中、南多個鄉鎮，同步舉辦5場贈苗活動，吸引民眾大排長龍憑發票兌換，短短3小時就送出2000多株，領到苗木的民眾說，捐發票作公益還可以領苗木，比排隊拿口罩還開心。
迎接3月植樹月，花蓮林管處原本規畫3日起到24日，結合各工作站在縣內多個鄉鎮舉辦15場活動，不過，5日的植樹節開跑活動因考量群聚風險後取消，贈苗活動剩下14場，都安排在戶外空氣流通場地，也規畫防疫措施，包括領苗民眾需保持一定距離，工作人員全程戴口罩，及提供酒精消毒等。
贈苗活動日前已舉辦多場次，今天一口氣在林管處本處、秀林鄉加灣社區活動中心、吉安鄉南華工作站、鳳林鎮鎮民廣場及富里鄉吉拉米代部落跳舞廣場等5處同步贈苗。
林管處準備3600株鹽膚木、珊瑚樹、厚葉石斑木、月橘及青剛櫟樹苗，民眾憑1到4月3張發票可兌換一株，每人最多2株，5地吸引千人參與，3小時發出2560株樹苗。
林管處表示，接下來還有5場次贈苗，13日在瑞穗鶴岡村社區活動中心，14日在吉安鄉2619保安林暨新天堂樂園旁星巴克、21日在新城鄉德燕濱海植物園及壽豐鄉池南國家森林遊樂區，24日在林管處新城工作站，歡迎民眾踴躍索取。
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