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不是領口罩 花蓮林管處贈苗木民眾排長龍兌換

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮林管處昨辦贈苗活動，新城工作站前排成人龍，等著領樹苗。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處昨辦贈苗活動，新城工作站前排成人龍，等著領樹苗。圖／花蓮林管處提供

今天是植樹節，花蓮林管處在全縣北、中、南多個鄉鎮，同步舉辦5場贈苗活動，吸引民眾大排長龍憑發票兌換，短短3小時就送出2000多株，領到苗木的民眾說，捐發票作公益還可以領苗木，比排隊拿口罩還開心。

迎接3月植樹月，花蓮林管處原本規畫3日起到24日，結合各工作站在縣內多個鄉鎮舉辦15場活動，不過，5日的植樹節開跑活動因考量群聚風險後取消，贈苗活動剩下14場，都安排在戶外空氣流通場地，也規畫防疫措施，包括領苗民眾需保持一定距離，工作人員全程戴口罩，及提供酒精消毒等。

贈苗活動日前已舉辦多場次，今天一口氣在林管處本處、秀林鄉加灣社區活動中心、吉安鄉南華工作站、鳳林鎮鎮民廣場及富里鄉吉拉米代部落跳舞廣場等5處同步贈苗。

林管處準備3600株鹽膚木、珊瑚樹、厚葉石斑木、月橘及青剛櫟樹苗，民眾憑1到4月3張發票可兌換一株，每人最多2株，5地吸引千人參與，3小時發出2560株樹苗。

林管處表示，接下來還有5場次贈苗，13日在瑞穗鶴岡村社區活動中心，14日在吉安鄉2619保安林暨新天堂樂園旁星巴克、21日在新城鄉德燕濱海植物園及壽豐鄉池南國家森林遊樂區，24日在林管處新城工作站，歡迎民眾踴躍索取。

花蓮林管處今在全縣舉辦5場次贈苗活動，讓民眾憑發票兌換，再把發票捐給在地社福團體。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處今在全縣舉辦5場次贈苗活動，讓民眾憑發票兌換，再把發票捐給在地社福團體。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處昨在全縣5處辦贈苗活動，落實防疫，領苗前先以酒精洗手。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處昨在全縣5處辦贈苗活動，落實防疫，領苗前先以酒精洗手。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣秀林鄉景美國小學生，在老師帶領下到新城工作站領取樹苗。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣秀林鄉景美國小學生，在老師帶領下到新城工作站領取樹苗。圖／花蓮林管處提供

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