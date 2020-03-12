羅東壽園春祭法會取消 未戴口罩婉拒入塔

清明節掃墓祭祖，因應疫情，宜蘭縣羅東鎮公所今天宣布，取消109年壽園春祭法會。

鎮公所指出，羅東鎮109年壽園春祭法會原訂於4月2日舉行，考量新冠肺炎疫情升溫，配合中央流行疫情指揮中心建議千人以上集會活動防疫措施，為守護健康，避免群聚傳染的風險，經審慎評估研商後，將改以祈福迴向誦經方式辦理。

鎮公所表示，4月2日壽園懷德禮廳所舉辦祈福迴向誦經，鎮公所所禮請三星鄉「東淨寺」法師誦經祈福，同時在園區播放，園區內將不設祭品壇供民眾使用，以避免群聚接觸傳播風險。

同時，自3月28、29日，4月2日、3日、4日、5日連續假期，安排掃墓祭祖接駁車，仍依照原訂計畫接駁外，3月21日、22日增加接駁服務，以分散祭拜人潮。

鎮公所呼籲提前掃墓，以分流祭拜人潮，並儘量避免假日入園，善加利用非假日及每日下午人潮離峰時段進行祭祖活動，以減少群聚風險，園外接駁站設在「羅東火車站」、「中山公園」、「東興科技」、「玉尊宮停車場」。

同時，由於接駁車及壽園寶塔為密閉空間，鎮公所表示，接駁車在發車前車內消毒，每車次逐趟酒精消毒，納骨塔內每日消毒，民眾乘坐接駁車及進入納骨塔請全程配戴口罩，搭乘接駁車及進入納骨塔者，請配合測量體温及酒精手部消毒，若額温超過攝氏37.5度以上或未配戴口罩者，將婉拒入園入塔。

因應關措施，鎮公所宣布，即日起至4月5日，逢例假及國定假日，壽園納骨塔提早在上午6點開放民眾祭拜。