快訊

我增歐洲境外移入新冠肺炎確診 曾旅遊愛爾蘭、比利時

第二批武漢專機台商280陰性 還有81人檢體結果未出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅東壽園春祭法會取消 未戴口罩婉拒入塔

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
因應疫情，宜蘭縣羅東鎮公所今天宣布，取消109年壽園春祭法會，因壽園寶塔為密閉空間，若額温超過攝氏37.5度以上或未配戴口罩者，將婉拒入園入塔。記者羅建旺／攝影
因應疫情，宜蘭縣羅東鎮公所今天宣布，取消109年壽園春祭法會，因壽園寶塔為密閉空間，若額温超過攝氏37.5度以上或未配戴口罩者，將婉拒入園入塔。記者羅建旺／攝影

清明節掃墓祭祖，因應疫情，宜蘭縣羅東鎮公所今天宣布，取消109年壽園春祭法會。

鎮公所指出，羅東鎮109年壽園春祭法會原訂於4月2日舉行，考量新冠肺炎疫情升溫，配合中央流行疫情指揮中心建議千人以上集會活動防疫措施，為守護健康，避免群聚傳染的風險，經審慎評估研商後，將改以祈福迴向誦經方式辦理。

鎮公所表示，4月2日壽園懷德禮廳所舉辦祈福迴向誦經，鎮公所所禮請三星鄉「東淨寺」法師誦經祈福，同時在園區播放，園區內將不設祭品壇供民眾使用，以避免群聚接觸傳播風險。

同時，自3月28、29日，4月2日、3日、4日、5日連續假期，安排掃墓祭祖接駁車，仍依照原訂計畫接駁外，3月21日、22日增加接駁服務，以分散祭拜人潮。

鎮公所呼籲提前掃墓，以分流祭拜人潮，並儘量避免假日入園，善加利用非假日及每日下午人潮離峰時段進行祭祖活動，以減少群聚風險，園外接駁站設在「羅東火車站」、「中山公園」、「東興科技」、「玉尊宮停車場」。

同時，由於接駁車及壽園寶塔為密閉空間，鎮公所表示，接駁車在發車前車內消毒，每車次逐趟酒精消毒，納骨塔內每日消毒，民眾乘坐接駁車及進入納骨塔請全程配戴口罩，搭乘接駁車及進入納骨塔者，請配合測量體温及酒精手部消毒，若額温超過攝氏37.5度以上或未配戴口罩者，將婉拒入園入塔。

因應關措施，鎮公所宣布，即日起至4月5日，逢例假及國定假日，壽園納骨塔提早在上午6點開放民眾祭拜。

疫情 羅東 口罩

延伸閱讀

因應疫情 台東市清明法會取消林氏家族掃墓如期

新冠肺炎防疫當前 台南南區公園及兒童遊具消毒

投票圈選筆成防疫漏洞 李進勇：會不斷消毒

台東火車站強化防疫 一天消毒4次

相關新聞

羅東壽園春祭法會取消 未戴口罩婉拒入塔

清明節掃墓祭祖，因應疫情，宜蘭縣羅東鎮公所今天宣布，取消109年壽園春祭法會。

有語言學習有養鹿體驗 宜蘭市育成中心再孵4顆事業蛋

宜蘭市公所「宜蘭市創新育成中心」，今天再新增４家進駐廠商，由市長江聰淵完成簽約，育成中心將透過各項講座培訓課程與行銷活動...

基隆首傳確診 林右昌：不回應個案已規畫社區感染演練

根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數一直都...

花蓮縣府結合業者自救觀光 最低下殺1折

花蓮縣政府結合縣內旅遊業者推出「花蓮好空氣、轉動好運氣」觀光地方振興方案，即日起至4月30日前，只要在花蓮合作的105間...

防疫也要防營建缺料 第一河川局砂石疏濬提前並增量

新冠肺炎影響中國砂石進口，經濟部水利署第一河川局恐影響國內公共建設砂石料源不足，配合國家政策研擬因應方案，兼顧河防安全，...

因應肺炎疫情 台中巧聖技藝新秀選拔報名延長

台中市「109年度促進就業巧聖技藝新秀選拔」原訂今年3月6日受理報名，因應新冠肺炎疫情，大學、高中以下學校先前延後開學，...

新冠肺炎基隆零確診破功 議員要求地方加強防疫

根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數一直都...

台東火車站強化防疫 一天消毒4次

自新型冠狀病毒疫情爆發後，全台各地積極防疫，而台東火車站往來旅客多，車站防疫更是滴水不漏。站長楊舜安表示，現在每天車站進...

台東部落食尚計畫 為部落打造品牌力

為推動台東部落飲食文化，串聯生活、生產與生態，台東縣府推動「台東部落食尚計畫」，打造飲食文化結合在地資源，成為聚落的美食...

到太平山看貓頭鷹 羅東林管處公布每年限定的3場

太平山國家森林遊樂區今天公布2020年3場夜探貓頭鷹活動日期，分別是5月23日、6月13日、7月11日，都是周六辦理，活...

抗疫部署 宜蘭縣府備第2辦公處

萬一新冠肺炎疫情大爆發，宜蘭縣政府為分散風險將採取「分區辦公」，目前選定中興文創園區做為第二辦公處所，屆時將分散一半人力進駐園區三棟建築。縣長坐鎮府內上班、副縣長前進第二處所，員工如果符合三條件可「居家辦公」，避免交叉感染。

花蓮箭筍開賣 下旬線上訂購

清明節前是箭筍產季，花蓮箭筍去年因旱災減產，今年產季展開，受疫情影響，光豐地區農會決定取消行之有年的箭筍節活動，但光復鄉公所的箭筍小旅行續辦，秀林鄉公所改採小規模多點辦理，萬榮鄉也有行銷計畫。

熱門新聞

新冠肺炎基隆零確診破功 議員要求地方加強防疫

被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

網傳第47例新冠肺炎確診病例在台南 衛生局回應了

生人迴避！台中深夜11點跨三轄區「送肉粽」

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

台東知名景點「金剛大道」染紫！ 民眾：美呆了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。