有語言學習有養鹿體驗 宜蘭市育成中心再孵4顆事業蛋

宜蘭市公所「宜蘭市創新育成中心」，今天再新增４家進駐廠商，由市長江聰淵完成簽約，育成中心將透過各項講座培訓課程與行銷活動，媒合相關資源，提高事業成功的機會。

新加入的包括李明珠與丈夫一同創立品牌「采福好田」，冬山鄉梅花湖旁的休閒農場「斑比山丘」，劉育安創立的「諾維思股份有限公司」，計畫研發溝通工具與數位平台，給微型企業及消費者使用；還有計畫研發學校語言教育學習平台的資訊工程師江凱立。

市公所指出，宜蘭市創新育成中心在2017年設立，有產業性質、發展進程與規模各自不同的12家進駐廠商，在中心專業輔導與協助之下，維持穩定的成長，為因平台媒合，促進創業者彼此間的經驗交流與異業合作。

今年度透過申請入駐與專業審查，新增4家，市長江聰淵今天與業者簽約時表示，宜蘭市創新育成中心不只是產業開拓者與創業新手的避風港，更是宜蘭商業發展的孵化燈與加速器，透過各項講座培訓課程與行銷活動的交流及合作，活絡宜蘭在地創業環境，在創業的路上，踏穩步伐，一起想辦法。

市公所歡迎有意創業或者有需要平台的創業者，與宜蘭市創新育成中心接洽，連絡電話：(03)9368680，請洽吳小姐，或上官方網站：http://culturaltour.e-land.gov.tw/business_incubator_of_yilan_city/。

今天新進駐育成中心廠商中，采福好田創辦人李明珠自澳洲打工度假回台後，引進澳洲農業工作模式，採溫室無毒種植，在總面積0.5公頃農園，以溫室種植無毒、友善日本高品質大果番茄及玉女小番茄、金玉小番茄各種葉菜類為主。

諾維思公司負責人劉育安有感於宜蘭在地微型創業商家在創業初期經營不易，目前社群網站推播機制持續改變，因此希望借助自身及創業夥伴的專長，研發連結在地特色商家及一般大眾的應用程式。

江凱立原為接案工程師，計畫成立公司，提供數位轉型及數位化服務，建立系統，提供中小企業泛用的功能，正著手研發中小學生線上英文學習平台，以獨特的方式讓學生從句子中了解單字的使用方式。

斑比山丘有限公司經營以梅花鹿為主題的休閒農場，提供近距離接觸認識梅花鹿並為宜蘭的旅遊景點增添新的選擇，計畫發展為梅花鹿體驗及休閒育樂等雙重體驗，兼具安全教育的特色景點。