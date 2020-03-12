快訊

台股盤中創歷史第九大跌點 終場下跌471點收10,422

厭倦聽空話的絕望 日本311大地震的災民「復興倦怠」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有語言學習有養鹿體驗 宜蘭市育成中心再孵4顆事業蛋

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭市公所「宜蘭市創新育成中心」，今天再新增４家進駐廠商，由市長江聰淵完成簽約，育成中心將透過各項講座培訓課程與行銷活動，媒合相關資源，提高事業成功的機會。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所「宜蘭市創新育成中心」，今天再新增４家進駐廠商，由市長江聰淵完成簽約，育成中心將透過各項講座培訓課程與行銷活動，媒合相關資源，提高事業成功的機會。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市公所「宜蘭市創新育成中心」，今天再新增４家進駐廠商，由市長江聰淵完成簽約，育成中心將透過各項講座培訓課程與行銷活動，媒合相關資源，提高事業成功的機會。

新加入的包括李明珠與丈夫一同創立品牌「采福好田」，冬山鄉梅花湖旁的休閒農場「斑比山丘」，劉育安創立的「諾維思股份有限公司」，計畫研發溝通工具與數位平台，給微型企業及消費者使用；還有計畫研發學校語言教育學習平台的資訊工程師江凱立。

市公所指出，宜蘭市創新育成中心在2017年設立，有產業性質、發展進程與規模各自不同的12家進駐廠商，在中心專業輔導與協助之下，維持穩定的成長，為因平台媒合，促進創業者彼此間的經驗交流與異業合作。

今年度透過申請入駐與專業審查，新增4家，市長江聰淵今天與業者簽約時表示，宜蘭市創新育成中心不只是產業開拓者與創業新手的避風港，更是宜蘭商業發展的孵化燈與加速器，透過各項講座培訓課程與行銷活動的交流及合作，活絡宜蘭在地創業環境，在創業的路上，踏穩步伐，一起想辦法。

市公所歡迎有意創業或者有需要平台的創業者，與宜蘭市創新育成中心接洽，連絡電話：(03)9368680，請洽吳小姐，或上官方網站：http://culturaltour.e-land.gov.tw/business_incubator_of_yilan_city/。

今天新進駐育成中心廠商中，采福好田創辦人李明珠自澳洲打工度假回台後，引進澳洲農業工作模式，採溫室無毒種植，在總面積0.5公頃農園，以溫室種植無毒、友善日本高品質大果番茄及玉女小番茄、金玉小番茄各種葉菜類為主。

諾維思公司負責人劉育安有感於宜蘭在地微型創業商家在創業初期經營不易，目前社群網站推播機制持續改變，因此希望借助自身及創業夥伴的專長，研發連結在地特色商家及一般大眾的應用程式。

江凱立原為接案工程師，計畫成立公司，提供數位轉型及數位化服務，建立系統，提供中小企業泛用的功能，正著手研發中小學生線上英文學習平台，以獨特的方式讓學生從句子中了解單字的使用方式。

斑比山丘有限公司經營以梅花鹿為主題的休閒農場，提供近距離接觸認識梅花鹿並為宜蘭的旅遊景點增添新的選擇，計畫發展為梅花鹿體驗及休閒育樂等雙重體驗，兼具安全教育的特色景點。

創業 梅花湖 江聰淵

延伸閱讀

宜蘭私房景點「津梅棧道2.0」蘆葦燈要長回來了

宜蘭大學指導市場環境消毒 市長江聰淵跟著做

皮鞋醫院傳承三代 宜蘭老縣長陳定南是常客

影／「皮鞋醫院」傳三代 年輕人縫補鞋子也修補記憶

相關新聞

有語言學習有養鹿體驗 宜蘭市育成中心再孵4顆事業蛋

宜蘭市公所「宜蘭市創新育成中心」，今天再新增４家進駐廠商，由市長江聰淵完成簽約，育成中心將透過各項講座培訓課程與行銷活動...

基隆首傳確診 林右昌：不回應個案已規畫社區感染演練

根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數一直都...

花蓮縣府結合業者自救觀光 最低下殺1折

花蓮縣政府結合縣內旅遊業者推出「花蓮好空氣、轉動好運氣」觀光地方振興方案，即日起至4月30日前，只要在花蓮合作的105間...

防疫也要防營建缺料 第一河川局砂石疏濬提前並增量

新冠肺炎影響中國砂石進口，經濟部水利署第一河川局恐影響國內公共建設砂石料源不足，配合國家政策研擬因應方案，兼顧河防安全，...

因應肺炎疫情 台中巧聖技藝新秀選拔報名延長

台中市「109年度促進就業巧聖技藝新秀選拔」原訂今年3月6日受理報名，因應新冠肺炎疫情，大學、高中以下學校先前延後開學，...

新冠肺炎基隆零確診破功 議員要求地方加強防疫

根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數一直都...

台東火車站強化防疫 一天消毒4次

自新型冠狀病毒疫情爆發後，全台各地積極防疫，而台東火車站往來旅客多，車站防疫更是滴水不漏。站長楊舜安表示，現在每天車站進...

台東部落食尚計畫 為部落打造品牌力

為推動台東部落飲食文化，串聯生活、生產與生態，台東縣府推動「台東部落食尚計畫」，打造飲食文化結合在地資源，成為聚落的美食...

到太平山看貓頭鷹 羅東林管處公布每年限定的3場

太平山國家森林遊樂區今天公布2020年3場夜探貓頭鷹活動日期，分別是5月23日、6月13日、7月11日，都是周六辦理，活...

抗疫部署 宜蘭縣府備第2辦公處

萬一新冠肺炎疫情大爆發，宜蘭縣政府為分散風險將採取「分區辦公」，目前選定中興文創園區做為第二辦公處所，屆時將分散一半人力進駐園區三棟建築。縣長坐鎮府內上班、副縣長前進第二處所，員工如果符合三條件可「居家辦公」，避免交叉感染。

花蓮箭筍開賣 下旬線上訂購

清明節前是箭筍產季，花蓮箭筍去年因旱災減產，今年產季展開，受疫情影響，光豐地區農會決定取消行之有年的箭筍節活動，但光復鄉公所的箭筍小旅行續辦，秀林鄉公所改採小規模多點辦理，萬榮鄉也有行銷計畫。

基福公路科技執法 首測1晚取締11件

基隆通往新北市平溪的基福公路，由於道路寬闊，筆直路段多，常有汽機車飆車，發出「砰砰砰」嚴重噪音，警方新購移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備，前晚特別到基福公路首測，共取締超速8件、噪音3件，將持續在基福公路、萬瑞快速道路等違規熱點加強執法。

熱門新聞

新冠肺炎基隆零確診破功 議員要求地方加強防疫

生人迴避！台中深夜11點跨三轄區「送肉粽」

被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

網傳47例在台南善化 原來真相是這樣

花蓮1名學生昨搭武漢包機返台 仍有6生滯陸未歸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。