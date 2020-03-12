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基隆首傳確診 林右昌：不回應個案已規畫社區感染演練

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆首傳確診今天在議會引發議員關切。記者游明煌／攝影
基隆首傳確診今天在議會引發議員關切。記者游明煌／攝影

根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數一直都是0，但昨晚首度出現1例確診。基隆市議會今天召開臨時會，多名議員關心提問基隆出現確診要如何因應。市長林右昌不回應個案，但表示因應疫情已規畫社區感染演練，並已覓妥易地辦公場所，正在安裝線路。

議員呂美玲等多人今天在議會要求市府要主動說明確診情況，避免民眾恐慌。基隆市衛生局長吳澤誠表示，所有訊息由中央疫情指揮中心說明，根據處理流程，如有確診要馬上進負壓隔離病房，確診案例馬上要做疫情調查，包括時間序要排出來，哪個時間點做了什麼事，哪個時間點接觸了多少人、全部要清清楚楚表列出來，中央的防疫醫師會下來，就這些資料匡列出來有多少人要居家隔離，到過的地方環境也要特殊處理。

市長林右昌說，防疫視同作戰，各級政府一開始就積極整備，因應疫情，基隆市已選妥易地辦公場所，現在正在進行設備安裝，人員分組辦公的規畫也已經完成，並規畫相關演練和演習，規畫社區發生感染時如何處理，會做好演練及後續相關規畫。

林右昌並指出，針對疫情對產業的衝擊，要進行紓困，希望讓企業撐過這段期間，不致於發生倒閉或周轉不靈的情況，要把經濟的防線守住，目前為止是在做這件事情。到目前為止，市民配合防疫都做得很好，適合的時候戴口罩、勤洗手。

基隆首傳確診今天在議會引發議員關切。記者游明煌／攝影
基隆首傳確診今天在議會引發議員關切。記者游明煌／攝影

疫情 基隆 林右昌

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