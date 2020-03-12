基隆是否一確疹 衛生局：依法地方不准闡述案例

中央昨天公布第48例新冠肺炎確診個案，疾管署網站顯示基隆市已有一例，市議員今天關切個案是否在基隆，衛生局長吳澤誠說，依法由中央說明，各地衛政系統不准對案例闡述。

中央流行疫情指揮中心昨天公布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）第48例確定病例，是英國首例境外移入個案，而根據衛生福利部疾病管制署網站公布本土病例及境外移入病例地理分布顯示，基隆市已有一例確診個案。

基隆市議員上午在臨時會質詢關切這名確診個案，有議員認為，若確定個案在基隆，市府應公布居住的行政區及活動範圍，不過，也有議員表示，是否公布個案相關資訊應交由專業判斷。

另外，有議員提出個案可能住在大型社區，衛生局針對社區感染有何防疫措施及社區內包含垃圾、廚餘等系統可能發生傳播感染情形，衛生局如何因應。

基隆市衛生局長吳澤誠答詢表示，依法和中央一再嚴格規範，各地方衛政系統不准對任何案例闡述，所有訊息都由中央對外公告和說明，對於確診案例，無論中央或地方衛政系統都是統一處理方式。

他說，當確診案例出現後，一定立刻將患者送進負壓隔離病房，並馬上進行疫情調查，包含時間序和每個時間點接觸的人、做了什麼事等全要清楚表列，再就相關資訊匡列接觸者，接觸者又分為密切接觸者和是否有延伸接觸者，經逐層放大後再匡列是否採檢，要採檢者一定進入居家隔離階段，若沒有則是自主健康管理。

基隆市長林右昌表示，日前在桃園市和這週在新北市都會舉辦大規模社區感染防疫演習，他已指派副市長林永發和市府同仁組隊觀摩，之後市府也會籌劃社區感染演練，分幾個層次演練處置，市府會盡量守住防線。

另外，對於日前基隆一名應居家檢疫婦人卻搭公車「趴趴走」外出採購，林右昌表示，若不乖乖待在家很簡單就是重罰，因為已對公共安全產生危害，沒有什麼好講，依法就是開罰新台幣10萬元至100萬元。