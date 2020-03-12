花蓮縣府結合業者自救觀光 最低下殺1折

花蓮縣政府結合縣內旅遊業者推出「花蓮好空氣、轉動好運氣」觀光地方振興方案，即日起至4月30日前，只要在花蓮合作的105間店家消費，可至活動網頁轉動輪盤抽折扣，直接折抵當筆消費，折扣最低1折，人人有獎。

福容飯店花蓮店協理艾世杰指出，目前配合花蓮縣府的抽獎活動，折扣從95折開始下殺到1折，搭配現場官網住房和餐飲專案都可使用，等於只要消費一次就能抽獎折扣一次，希望藉由活動帶動花蓮觀光消費住房率和餐飲人數，保守預估可增加1成來客量。

艾世杰說，該活動須由官網訂房才能有折扣，不能享有其他優惠，只能擇一。預期活動會吸引旅客熱烈詢問，促進住宿和餐飲的消費，花蓮鄉親來到飯店單純用餐也可使用折扣。現在3月本來就是住房率低的月分，大概只有3成，因為疫情取消的大部分都是團客；至於清明連假，住房率大概到4成左右，散客大部分都是兩周前才開始訂房。

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿表示，3月本來就是旅遊淡季，又遇上新冠肺炎疫情，本來住房率有5成，現在雪上加霜，住房率只剩2、3成，若疫情沒有減緩趨勢，相信未來住房率還會更少。

高水祿說，清明節的訂房率現在看還太早，由於空房很多，旅客隨時可訂，加上訂房管道多元，要等到20幾號才會確定，現在每天還是有散客入住，大約有5間上下是臨時訂房。

花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長林文松說，活動需業者盈虧自負，欣慰有百家旅宿及名產店業者願意投入響應優惠專案，將房價打折再打折，盼能共體時艱促銷，帶動花蓮觀光效益。目前清明連假訂房狀況約3成，預計下周開始才會有旅客訂房，花蓮好山好水加上蘇花改通車效應，都有正向影響。

從雲林到花蓮旅遊的徐姓女子說，覺得折扣很划算、便宜，可以省一半以上的住房費用。