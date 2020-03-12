因應疫情 台東市清明法會取消林氏家族掃墓如期
新冠肺炎持續延燒，為避免群聚感染，台東市殯葬園區清明節法會取消，即日起開放民眾祭祖；另外，台東4大家族之一的林氏家族祭祖目前仍擬如期舉行。
台東市公所今天表示，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續延燒影響，今年的殯葬園區清明節法會取消。為便利民眾於清明節祭祖掃墓，即日起至4月5日，每天開放民眾進入塔位和土葬區祭拜，開放時間為每天上午8時至下午4時。
台東市長張國洲也呼籲市民，儘量利用清明節前追思先人，避免清明節假期群聚風險，殯葬園區每週一下午也會消毒。另外，台東4大家族之一的林氏家族截至目前仍未取消29日的家族祭祖活動。
林氏家族成員林豐傑表示，台東林氏清明掃墓「團拜」已有30個年頭，每年參加的後代子孫約7、80人，多到要掛名牌。
林豐傑表示，日據時期祖先就到台東，7房子孫散居國內外，清明掃墓從各地回來台東的子孫最多時有逾120人，每年掃墓由各房輪流主辦，今年還未收到取消訊息。
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